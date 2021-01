ANDA penggemar makanan cepat saji alias fast food atau sering membutuhkan makanan yang tidak butuh waktu lama? Hawaii mungkin bisa jadi tempat yang sangat cocok.

Mengapa Hawaii? Pasalnya menurut studi yang dilakukan platform NiceRx.com, Hawaii disebut mempunyai konsentrasi restoran makanan cepat saji tertinggi terkait populasi penduduknya. Demikian seperti dilaporkan Nypost, Jumat (22/1/2021).

Negara Bagian Aloha itu diketahui memiliki 97,5 restoran makanan cepat saji per 100.000 orang. Data kantor sensus Amerika Serikat memperkirakan populasi Hawaii mencapai sedikit lebih dari 1,4 juta jiwa. Ini artinya, menurut data NiceRX.com, Hawaii memiliki sekira 1.365 restoran fast food.

Namun perlu digarisbawahi, posisi Hawaii bukanlah sebagai yang paling banyak memiliki restoran fast food di penjuru Amerika Serikat.

Sebagai contoh, Kota New York dikatakan memiliki 92,3 restoran makanan cepat saji per 100.000. Berarti secara hitungan restoran per kapita lebih rendah daripada Hawaii, tapi secara jumlah New York punya restoran lebih banyak yakni sekira 17.906 restoran. Sama halnya dengan California dengan populasi 39,5juta dan 82,3 restoran fast food per 100.000 orang.

Untuk adilnya, Hawaii adalah negara bagian yang jauh lebih kecil dibandingkan New York dan California yang hanya memiliki luas sekira 10.931 mil persegi. Menjadikan Hawaii disebut sebagai "ibu kota" restoran makanan cepat saji karena punya angka tertinggi rasio antara jumlah restoran fast food dengan per kapita penduduk.

