JUMLAH kasus positif covid-19 masih cukup tinggi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Langkah pencegahan yang lebih intensif pun terus digaungkan. Di antaranya adalah terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pembatasan aktivitas, dan program vaksinasi massal.

Kemudian bagi pasien covid-19 agar lekas pulih diimbau selalu mendapatkan asupan bergizi. Selain itu, dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk mempercepat proses penyembuhan.

Sistem kekebalan tubuh terdiri dari kumpulan kompleks sel, proses, dan bahan kimia yang secara konstan melindungi tubuh dari serangan patogen, termasuk virus, racun, dan bakteri. Menjaga kesehatan sistem kekebalan adalah kunci untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa melengkapi asupan dengan vitamin, mineral, herbal, dan zat tertentu lainnya dapat meningkatkan respons kekebalan serta berpotensi melindungi diri dari penyakit.

Berikut ini rekomendasi vitamin untuk pasien covid-19 supaya cepat sembuh, sebagaimana dikutip dari Buku Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3.

Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

1. Vitamin C

Tablet vitamin C non-acidic 500 mg/6–8 jam oral (untuk 14 hari), tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari), multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari), multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, zink.

2. Vitamin D

Suplemen 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup). Obat 1000–5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU).

Pasien Covid-19 dengan Gejala Ringan

1. Vitamin C

Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6–8 jam oral (untuk 14 hari), tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari), multivitamin yang mengandung vitamin c 1-2 tablet/24 jam (selama 30 hari), vitamin yang komposisi mengandung vitamin C, B, E, zink.

2. Vitamin D

Suplemen 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup). Obat 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU).

Pasien Covid-19 dengan Gejala Sedang

1. Vitamin C

Vitamin C 200–400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9 persen habis dalam 1 jam diberikan secara drip intravena (IV) selama perawatan.

Pasien Covid-19 dengan Gejala Berat atau Kritis 1. Vitamin C Tablet 200–400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9 persen habis dalam 1 jam diberikan secara drip Intravena (IV) selama perawatan. 2. Vitamin B1 1 ampul/24 jam/intravena. 3. Vitamin D Suplemen 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup). Obat 1000–5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU).