Gwyneth Paltrow kembali membuat heboh. Salah satu produknya, lilin aroma organ intim atau Miss V yang dirilis pada awal 2021 kemarin meledak saat dinyalakan. Kejadian tidak mengenakkan ini menimpa Jody Thompson.

Melansir The Sun, Kamis (21/1/2021), rumah Jody Thompson hampir terbakar setelah produk yang dibeli dari Goop meledak. Dia memesan lilin beraroma organ intim yang dirilis Gwyneth Paltrow dan tidak sabar mencobanya.

Ketika berusaha menyalakan lilin, wanita berusia 50 tahun ini terkejut akibat munculnya ledakan dan api yang cukup besar. Kobarannya setinggi 50 cm dengan percikan api beterbangan ke mana-mana. Barang-barang milik Jody pun terbakar dan terlalu panas untuk disentuh.

"Aku belum pernah melihat ini, seperti ada neraka di kamar," ujar Jody.

Jody yang tinggal dengan pasangannya David Snow di Kilburn, London Utara, langsung melempar lilin itu ke luar rumah melalui pintu depan. Dia begitu panik, kobaran api bisa saja melahap seluruh kediamannya. Beruntung peristiwa ini segera ditangani dengan baik.

“Saat itu begitu menyeramkan, namun lucu mengingat lilin aroma vagina Gwyneth Paltrow meledak di ruang tamuku,” ungkapnya.

Juru bicara Goop mengatakan, lilin yang dinyalakan Jody mungkin tidak dibeli melalui outlet resmi mereka. Ini membuat pihaknya kesulitan memverifikasi keaslian produk itu.

Dalam situs resmi Goop, lilin ini diberi nama This Smells Like My Vagina. Nama yang cukup kontroversial di telinga banyak orang. Produknya dijual seharga USD75 atau sekitar Rp1 juta. Langsung ludes tidak lama setelah dipasarkan.

Aromanya digadang-gadang mirip organ intim milik Gwyneth Paltrow. Terbuat dari kombinasi wewangian geranium, citrusy bergamot, dan cedar absolut yang dicampurkan dengan mawar Damask dan biji ambrette.

“Lilin ini awalnya lelucon antara pembuat parfum Douglas Little dan Gwyneth Paltrow. Mereka sedang mengembangkan parfum dan dia (Paltrow) bercanda ‘uh, baunya seperti vagina’. Namun tidak disangka, itu berkembang menjadi aroma yang lucu, cantik, seksi, dan manis,” tulis situs itu.

Tidak hanya itu, Gwyneth Paltrow juga telah mengeluarkan lilin dengan aroma saat dirinya mencapai puncak seks atau orgasme. Produk itu bernama This Smells Like My Orgasm dan dijual seharga USD 75 atau sekitar Rp1 juta.