Drama Korea Sweet Home dengan genre thriller-horor ini menjadi tontonan yang populer di aplikasi Netflix. Drama ini sendiri bercerita tentang seorang anak SMA laki-laki pendiam bernama Cha Hyun Soo yang diperankan oleh Song Kang.

Suatu hari, keluarganya meninggal dunia yang mengharuskan ia tinggal sendirian di dalam suatu unit apartement kecil. Setelah kepindahannya, ia harus berjuang menghadapi situasi pelik dimana manusia di bumi mendadak berubah menjadi monster yang mengerikan. Peran Song Kang dalam drama ini patut diacungi jempol. Pasalnya, memerankan tokoh dalam drama thriller seperti ini tidaklah mudah. Banyak adegan berdarah yang menegangkan, dan ia berhasil memerankannya dengan sangat baik.

Song Kang sendiri merupakan aktor yang baru memulai debut aktingnya pada tahun 2017 dalam drama The Liar and His Lover. Cowok kelahiran 23 April 1994 ini juga baru saja merampungkan drama Love Alarm season pertama yang juga diadaptasi dari webtoon. Saat ini pun karirnya mulai menanjak dan menjadi aktor favorit baru yang digemari pencinta k-drama. Penasaran dengan ketampanan sosok Song Kang? Berikut Okezone rangkum potret tampannya dari akun instagram pribadinya @songkang_b

1. Pose Peace dengan Kaos Putih





Dengan hanya dibalut kaos putih polos dan celana jeans sederhana, Song Kang memancarkan ketampanannya dengan senyum simpulnya yang manis sambil berpose peace. Blach Hairnya dengan gaya poni menyamping sangat cocok dengan wajahnya yang kecil.

2. Segar dengan Outfit Biru





Masih dengan black hair poninya, namun kali ini rambutnya agak sedikit panjang di bagian tengkuknya. Dengan balutan kemeja kotak-kotak berwarna biru dan celana yang senada, Song Kang terlihat segar walau outfitnya sederhana.

3. All White





Kali ini Song Kang mengenakan outfit All White dengan atasan sweater dan bawahan kulot yang stretchy. Ia juga menambahkan OOTD all white-nya ini dengan sneakers vans hitam yang membuat tampilannya ABG banget! Wajah imutnya juga didukung dengan rambut kecoklatannya.

4. Comfy dengan Oufit Tidur

Outfit tidur dengan atasan sweater putih dan celana panjang hitam tetap tidak melunturkan ketampanan Song Kang. Ditambah dengan sandal rumah bulu, membuatnya terlihat imut. Kali ini ia juga mengubah rambutnya menjadi berponi dengan sedikit warna kecoklatan. OOTD nya kali ini terlihat nyaman, khas anak rumahan banget. 5. All Black by Prada

Tampil fashionable dengan All Black di acara Prada Fashion Week 2021, Song Kang terlihat dewasa ditambah dengan tatanan rambut hitam poninya yang sedikit basah. Ia menggunakan coat berbahan leather dan celana bahan abu-abu gelap. Ia juga melengkapi OOTD all black-nya ini dengan pantofel dan sling bag hitam merek Pradanya.