Komunikasi antara Dayana dan Fiki Naki terus berlanjut. Fiki terlihat mengunggah part 3 dan part 4 dirinya bersama Dayana di channel YouTube pribadinya pada Selasa (19/1/2021).

Dalam video part 4 diketahui Dayana aktif bermain aplikasi TikTok. Dia juga bilang dirinya bahkan sudah mendapat 2 juta likes. Fiki cukup terkejut, dia mengaku tidak tahu kalau Dayana punya TikTok. Saat Fiki bertanya nama TikToknya, Dayana menceritakan cerita lucu di balik inspirasi nama akun TikTok miliknya.

“Nih ada cerita lucu.. Aku ceritain ya. Jadi aku punya nama panggilan yang aneh banget. Di bahasa Rusia itu kayak ‘ginjal kelinci’. Itu aneh tapi lucu juga,” kata Dayana.

“Ada seorang perempuan di komen bilang kalau aku mirip ginjal kelinci,” tambahnya sambil sesekali tertawa.

Dayana tidak hanya punya nama panggilan yang lucu, tapi penampilannya di TikTok pun menggemaskan. Yuk intip OOTD gemas Dayana saat main TikTok :

Pakai Hoodie Karakter

Di salah satu unggahan terbarunya terlihat Dayana sedang bernyanyi dan menari di belakang temannya.

Dayana menggunakan hoodie karakter kartun berwarna abu-abu. Pada bagian kepalanya terdapat detail telinga yang lucu. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat wajah tokoh kartun.

Hoodie Merah

Kali ini Dayana tampil Lip Sync lagu What’s My Name? – Rihanna. Dayana terlihat lancar menirukan gerak bibir dan menunjukkan ekspresi yang menghayati.

Perempuan cantik asal Kazakhstan ini mengenakan hoodie polos berwarna merah. Dayana terlihat sangat menggemaskan dengan memakai penutup kepalanya. Secara spontan, dia membuka penutup kepalanya di bagian akhir video dan menunjukkan rambut indahnya.

Atasan Berbahan Knit

Masih dengan konten Lip Sync, kali ini Dayana memilih lagu Positions – Ariana Grande yang sedang populer. Dayana terlihat bergerak natural sesuai tempo lagu.

Mahasiswa jurusan Hukum Kazguu University ini menggunakan atasan lengan panjang berbahan rajut. Dayana tampil memukau dengan warna krem yang cerah. Tak lupa, dia juga menggunakan anting jenis Hoop berwarna silver untuk mempermanis penampilannya.

Kaus Santai

Tidak sendirian, kali ini Dayana mengunggah konten challenge This Or That menggunakan lagu It’s Tricky – Run-D.M.C yang viral di TikTok.

Berada di dalam rumah, Dayana tampil santai dengan kaus lengan pendek berwarna kuning susu. Untuk bawahannya Dayana menggunakan legging abu-abu muda. Gadis 18 tahun ini juga terlihat menggunakan kaus kaki abu-abu dengan motif polkadot.

Kaus abu-abu

Terakhir, Dayana tampil cantik mengenakan kaus abu-abu. Pada video ini, Dayana tampak sedikit berjoget mengikuti alunan musik. Namun, tetap saja yang bikin terpesona adalah senyum Dayana.