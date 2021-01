Buah yang bagus untuk diet itu ternyata bermacam-macam. Namun Anda harus memilihnya dengan baik.

Buah yang bagus untuk diet harus memiliki banyak nutrisi untuk tubuh. Sebab menjadi makanan tambahan yang sehat untuk menurunkan berat badan.

"Buah bisa membuat Anda kenyang karena seratnya, tak hanya juga enak. Buah merupakan pilihan yang bagus (untuk diet)." kata Martha Lawder, Presiden California Academy of Nutrition and Dietetics, yang berbasis di Roseville, California, AS.

Berikut ini 5 beberapa pilihan buah yang baik untuk diet, dilansir dari Every Day Health.

1. Apel

Apel merupakan buah berserat tinggi dan berasa manis yang baik untuk program diet. Juru Bicara Academy of Nutrition and Dietetics dan Ahli Diet di Piedmont Healthcare, Kristen Smith mengatakan, buah apel memiliki tinggi serat, tetapi rendah kalori yang bisa dijadikan sebagai pilihan makanan untuk menurunkan berat badan.

“Makanan dengan peningkatan serat dapat membantu memperlambat pencernaan, dan membuat Anda merasa kenyang untuk waktu yang lebih lama,” kata Smith.

2. Raspberry

Rasa manisnya pada buah raspberry dapat memuaskan keinginan untuk mengonsumsi makanan manis, kata Smith. Buah ini memberikan serat dan antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas di dalam tubuh, menurut sebuah penelitian. Sebanyak 1 cangkir raspberry memiliki 8 gram serat, yang melengkapi 28 persen angka kecukupan gizi (AKG).

Buah beri sering dikategorikan sebagai makanan super karena adanya vitamin C dan vitamin E yang tinggi. Ini merupakan antioksidan yang dapat mencegah penyakit kronis, menurut artikel Maret 2018 di Frontiers in Pharmacology.

3. Jeruk

Buah jeruk utuh, bukan jus, baik untuk penurunan berat badan. Memakan buah jeruk utuh berukuran sedang menyediakan 3,14 g serat atau 11 persen dari angka kecukupan gizi (AKG), sesuai USDA.

Hindari jus jeruk dan makanlah jeruk utuh. Selain itu, jeruk dikemas dengan vitamin C yang menawarkan beberapa manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sistem kekebalan Anda, membentuk kolagen, dan membantu penyerapan zat besi." Menurut USDA.

4. Mangga

Buah manis ini dapat meningkatkan metabolisme dan menurunkan peradangan. Sebuah studi kecil jangka pendek yang diterbitkan pada April 2017 di The FASEB Journal menemukan, mangga dapat menurunkan tekanan darah dan membantu regulasi gula darah, yang keduanya berperan dalam metabolisme.

Selain itu, buah mangga menawarkan serat pendukung berat badan yang bagus. Dalam satu buah mangga, Anda mendapatkan 3,31 g serat, yaitu sekitar 12 persen dari AKG.

5. Alpukat

Alpukat memiliki lemak baik yang membuat perut keyang lebih lama. Alpukat adalah salah satu makanan nabati paling berlemak baik, dan USDA mencatat sekitar 77 persen kalori alpukat berasal dari lemak baik.

"Asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda dalam alpukat berkaitan dengan kesehatan jantung yang lebih baik, dan mereka meningkatkan tingkat kekenyangan Anda secara signifikan," kata Lawder. Serat dalam alpukat memberikan efek mengenyangkan. Satu setengah buah alpukat menyediakan 4,55 gram serat, atau hampir 16 persen dari AKG, catat USDA.

(DRM)