Nama model muda Yael Shelbia mendadak mencuat dan jadi perbincangan di jagat dunia maya, usai keluarnya pengumuman 100 orang wanita tercantik di dunia, 100 Most Beautiful Faces of the Year versi TC Candler.

Dalam daftar yang rutin dirilis TC Candler setiap tahunnya tersebut, Yael berhasil meraih posisi pertama dan didapuk titel sebagai wanita tercantik di dunia. Berhasil mengalahkan 99 wanita cantik dan terkenal lainnya.

Menariknya, saat mengetahui dirinya sukses dinilai sebagai wanita paling cantik di dunia. Model berusia 19 tahun tersebut mengaku tak hanya terkejut namun juga bingung karena merasa tidak mengetahui apapun perihal ajang tersebut.

“Aku sangat terkejut, bahkan aku tidak tahu kalau aku berpartisipasi dalam kontes ini,” kata Yael saat diwawancara The Sun, seperti dikutip Fox News, Jumat (22/1/2021).

Meski sempat kebingungan mengapa dirinya bisa ikut serta dan bahkan didapuk sebagai pemenang. Yael pribadi merasa senang dan terhormat atas gelar yang disematkan untuknya.

“Sangat tersanjung, aku tidak tahu kenapa mereka memilihku. Aku pikir kecantikan itu hal yang personal, dan semua perempuan itu cantik,” tambahnya.

Sejak dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia versi daftar TC Candler, Yael yang sudah menyelesaikan tugas wajib militernya di Angkatan Udara Israel ini mengaku jumlah pengikut baru akun Instagramnya naik hingga 200.000 follower.

Berkarir sebagai model, Yael diketahui tampil sebagai model untuk kampanye produk lini kecantikan KKW Beauty milik Kim Kardashian dan juga lini skincare milik Kylie Jenner, Kylie Skin. (DRM)

(hel)