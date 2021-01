Drama Korea (drakor) It’s Okay to Not Be Okay adalah salah satu drama terpopuler di tahun 2020. Bukan hanya karena kemampuan para aktor, drakor ini juga diminati karena ceritanya.

Tidak melulu soal percintaan, drakor ini juga mengangkat cerita tentang isu-isu kesehatan mental. Salah satu adegan yang viral adalah pada episode dua.

Diceritakan Go Moon Young (diperankan oleh Seo Ye Ji) sangat marah dan ingin melukai orang lain. Tidak tinggal diam, Moon Kang Tae (diperankan oleh Kim Soo Hyun) cepat memenangkannya. Metode yang digunakan adalah Butterfly Hug. Moon Kang Tae berdiri di belakang Go Moon Young dan menyilangkan tangan perempuan itu. Setelah itu tangan Go Moon Young diletakkan pada bahunya.

Metode ini ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Okezone melakukan wawancara ekslusif bersama seorang Psikolog bernama Drs. Mohammad Fauzy, M.Psi. untuk mengulik metode ini lebih dalam. Butterfly Hug adalah adalah salah satu dari banyak bentuk metode stimulasi diri. Sasarannya untuk membantu siapapun yang mengalami kecemasan.

Efektivitas Butterfly Hug hanya untuk membantu orang yang masih memiliki pengendalian diri. Bagi orang yang kurang pengendalian, kita bisa bantu dengan cara memeluknya. Cara ini juga efektif bagi orang yang sangat cemas, bahkan untuk menenangkan diri ada juga dengan cara memeluk orang lain. Hal ini tergantung pada kondisi orang yang mau ditolong, aktif atau secara pasif.

“Cara paling efektif sebagaimana saya sampaikan, tergantung kondisi seseorang. Prinsip utama adalah ketenangan, padahal dia dalam keadaan cemas. Karena itu, harus masih ada titik kesadaran untuk pengendalian diri dalam Butterfly Hug. Baru atur gerak dan pernafasan. Jadi kecemasan dalam Butterfly Hug dicapai secara bertahap tergantung kesadarannya. Jika tidak, harus segera dibantu stimulasi secara eksternal,” jelas Drs. Mohammad Fauzy, M.Psi.

Dia juga menambahkan bahwa kecemasan dengan metode Butterfly Hug diatasi secara bertahap. Butterfly Hug juga dibagikan di sebuah konten TikTok. Diunggah dengan akun @firlyafro, konten ini telah mendapat 92,2 ribu likes. Caranya cukup mudah, pertama pejamkan mata, tarik napas sedalam-dalamnya dan hembuskan perlahan. Kemudian letakkan telapak tangan kiri di lengan kanan dan sebaliknya. Posisi tangan akan menyilang di depan dada. Usap-usap dan tepuk kecil sambil memejamkan mata. Cobalah fokus pada diri sendiri, apresiasi hal-hal kecil yang sudah dilakukan, dan berterima kasih pada diri sendiri. Terakhir, selagi menutup mata, peluklah diri dengan tulus dan hati yang lapang. Butterfly Hug bisa jadi cara untuk mengendalikan rasa cemas yang kita rasakan. Apa Anda tertarik mencoba? Bagikan ilmu ini juga kepada yang membutuhkan ya.