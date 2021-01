Arya Saloka mendadak jadi idaman para wanita berkat aktingnya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta yang ciamik. Bahkan, beberapa waktu lalu pun ramai akibat beredarnya sebuah video ibu-ibu yang rela masak di depan TV akibat tidak ingin melewatkan episode sinetron ini.

Wajar saja jika Arya Saloka digemari banyak wanita. Pesona ayah anak satu ini memang selalu terpancar dan enggak ngebosenin.

Bahkan, baru-baru ini dirinya juga mengunggah foto hitam putih yang membuat dirinya terlihat manis sekali.

Akan tetapi, ia enggan melemparkan tatapan matanya ke kamera, melainkan Arya memilih untuk menolehkan wajah ke arah sampin sembari tersenyum tipis.

Ia juga mengenakan kemeja dan tas yang disandingkan di bahunya. Duh, jadi terlihat semakin macho deh suami Andin di sinetron Ikatan Cinta ini.

Tak hanya itu, ia juga menuliskan sebuah caption yang manis banget dan dijamin bikin baper. Usut punya usut, sepertinya caption Aldebaran ini ada kaitannya dengan sinetron Ikatan Cinta.

"Ketika semuanya selesai nanti, aku akan melakukan tugasku untukmu dan bumi akan menumbuhkan bunga sepertimu, dan rahimmu akan membawa wanita tercantik di dunia," tulisnya.

Dengan demikian, banyak yang menebak bahwa caption tersebut adalah bocoran kepada netizen bahwa Al dan Andin akan memiliki seorang putri.

"Captionnya ya Allah.. Membuatku semangat terus buat nonton Ikatan Cinta Mas Al dan Andin," tutur @yhukyhan***.

"Hah Aladin on the way kah? Ulala mari kawan-kawan kita berjoged," sambung @nekhi***.

"Gantengnya suami orang," tukas @anayu***.

(DRM)