Nama Varsha Strauss, mungkin bagi sebagian orang terdengar cukup asing. Namun nama ini cukup familiar di kalangan orang-orang yang mengikuti keluarga Cendana, terutama keluarga Bambang Trihatmodjo.

Ya, perempuan ‘bule’ cantik ini adalah menantu dari Bambang Trihatmodjo. Varsha adalah istri dari Panji Trihatmodjo, anak Bambang Trihatmodjo dengan mantan istri pertamanya, Halimah Agustina Kamil.

Melalui akun Instagram pribadinya, Varsha cukup sering memperlihatkan kesehariannya. Baik itu aktivitasnya sebagai ibu muda dari satu anak perempuan, ataupun berbagai tampilan potret cantik dirinya.

Seperti baru-baru ini, Varsha memamerkan tampilan gaya dirinya mengenakan setelan busana Kebaya modern dipadukan bersama rok kain motif Batik Jawa berwarna lavender dan selendang Batik berwarna serupa.

Melihat betapa menawannya visual Varsha, tak ayal banyak netizen yang memuji potret cantik Varsha dalam balutan kebaya khas Indonesia tersebut.

“Cantik banget,” puji ****astutiprap

“Pretty momma,” tambah Paqui***maniard

“Barbie,” komentar singkat dari netizen pemilik akun bernama erma_e****8

“You are a beautiful mama, with the biggest heart in the world,” timpal akun ****pritehandwork

“Cantik dan anggun mba Varsha,” tulis Dwi.an***i.908

“Gorgeous babe!!,” seru netizen dengan akun Valerie_n***e_la

(DRM)