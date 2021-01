Serial drama Korea yang diadaptasi dari webtoon (komik online) berjudul Sweet Home ini memang memang menghadirkan beberapa aktor terkenal, salah satunya adalah Lee Do Hyun. Cowok kelahiran 11 April 25 tahun lalu ini merupakan salah satu aktor terkenal yang membintangi banyak drama terkenal seperti Hotel del Luna (beradu peran dengan IU) dan 18 Again (beradu peran dengan Hwang In Yeop).

Kali ini Lee Do Hyun kembali ke layar kaca dengan bermain di drama Sweet Home dan berperan sebagai Lee Eun Hyuk. Lee Eun Hyuk sendiri merupakan tokoh yang menceritakan sosok seorang mahasiswa kedokteran yang tinggal di kawasan apartemen yang sama dengan sang pemeran utama Cha Hyun Soo (diperankan oleh Song Kang).

Mereka bekerja sama untuk bertahan hidup dengan menumpas para monster yang mengancam keselamatan mereka dan para penghuni apartment. Ia juga digambarkan sebagai kakak yang sangat menyayangi adiknya dan selalu peduli dengan penghuni apartemen lainnya sehingga ia dijadikan ketua dalam kelompok apartment ini untuk urusan melawan monster. Penasaran bagaimana potret tampannya di berbagai drama?

1. Gaya Nerd





Dalam memainkan perannya sebagai Lee Eun Hyuk di Sweet Home, Lee Do Hyun digambarkan sebagai seorang mahasiswa kedokteran dengan karakter anak pintar dan teladan. Karakternya ini didukung dengan stylenya yang mengenakan kemeja rapih dan jeans longgar ditambah aksen kacamata bulatnya. Walau didandani sebagai seorang yang nerd, ia tetap tampan seperti biasanya.

2. Anak Sekolahan





Saat memainkan drama ’18 Again’, Lee Do Hyun memerankan Go Wo Young, seorang anak sekolahan. Walau umurnya yang sudah menginjak 26 tahun, ia masih sangat cocok memerankan anak SMA seperti ini.

3. Seorang Pangeran Kerajaan





Berlanjut dengan drama yang lebih lama, kali ini Lee Do Hyun tampil di serial drama ‘Hotel del Luna’ sebagai seorang pangeran kerajaan bernama Go Chung Myung. Walau hanya tampil dalam beberapa episode, ketampanannya banyak menyedot perhatian pemirsa drama ini.

4. Senyum Simpul

Potret ini bukan saat dia tengah syuting drama, namun saat Lee Do Hyun berjalan santai sampai menikmati sunset. Ia terlihat sedang berada di atas tangga sambil berpose senyum simpul yang sangat manis. Foto yang ia unggah di akun instagram pribadinya @ldh_sky ini mendapat banyak komentar pujian dari beberapa fans. Seperti komentar @saniathalib : “senyum mu mengalihkan dunia kuuu” dan @navitads_ : “manis bgt ngalahin gula😉” 5. Cool dan Dewasa

Foto selanjutnya ia membagikan moment pemotretannya di akun instagramnya. Terlihat ia didandani cool dan dewasa dengan rompi kemeja yang kancing atasnya dibuka dan bawahan celana bahan. Selain itu ia juga mengenakan outer coat bermotif kotak. Rambutnya pun juga ditata sedemikian rupa sehingga memancarkan aura manly nya. Postingannya ini juga mendapat banyak komentar pujian seperti @katsu_angela : “WOW😍 YOU ARE SO COOL 😎 , I HOPE YOU NOTICE ME 🙏😢”