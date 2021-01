Cara diet dengan air putih bisa dilakukan dengan mudah. Namun hal yang terpenting adalah kedisiplinan.

Diet dengan air putih dapat menekan rasa lapar. Hal ini dilakukan dengan membuat tubuh merasa kenyang sehingga mengurangi asupan kalori seseorang. Air juga akan membantu memastikan Anda bebas dari semua kontaminan berbahaya dan menjaga mineral sehat yang ada di dalam air.

Tetapi, ada hal yang harus Anda perhatikan saat diet dengan air putih. Seperti dilansir dari Medical Daily, berikut cara diet dengan meminum air putih.

1. Minum air setiap 2 jam

Menurut Riverside Health System, aturan praktis tentang berapa banyak air yang Anda butuhkan didasarkan pada warna urin Anda. Jika Anda memiliki urin berwarna kuning tua, itu tanda bahwa Anda membutuhkan lebih banyak cairan dalam tubuh. Untuk urine yang sehat dan berwarna cerah, penting untuk minum segelas air saat Anda bangun di pagi hari dan kemudian setiap dua jam. Bahkan setelah Anda buang air kecil, minumlah segelas air lagi agar tubuh Anda lebih segar.

2. Pilihlah es teh hijau

Teh hijau dikenal kaya akan antioksidan dan flavonoid yang dapat meningkatkan metabolisme Anda saat mendapatkan asupan air. Siapkan teh panas dengan air matang seperti biasa, lalu tuangkan air teh panas ke atas segelas es. Jangan menambahkan pemanis apa pun ke es teh Anda.

4. Sparkling water

Sparkling juga dikenal sebagai air berkarbonasi, yang bisa menjadi alternatif air putih bagi Anda yang ingin minum soda tanpa mengonsumsi minuman berkarbonasi tinggi gula.

5. Air dalam sup

Sup dapat membantu meningkatkan konsumsi air Anda. "Gabungkan sup dingin seperti sup melon, gazpacho serta sup panas termasuk sayuran, kaldu, minestrone, miju-miju, dan banyak lagi," kata Stacy Goldberg, MPH, RN, BSN dan CEO Founder of Savorfull.

Alternatif untuk mengonsumsi sup dengan sayuran adalah sup bubur, dengan mencampurkan semua bahan menjadi satu. Ambil sayuran yang sudah dimasak, masukkan ke dalam blender dan beri kaldu.

(DRM)