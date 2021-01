SINETRON Ikatan Cinta Episode 135 trending topik di Twitter pagi ini, Minggu (24/1/2021). Netizen dibikin baper maksimal dengan ending episode yang sangat romantis.

Salah satu 'scene' yang bikin netizen baper adalah saat Mas Al ingin mengangkat telepon, tetapi Mbak Andin tetap dalam pelukannya. Momen itu membuat banyak penggemar Ikatan Cinta dibuat semakin cinta dengan sinetron dengan rating nomor satu tersebut.

Mbak Andin pun di 'scene' tersebut terlihat mencium tangan Mas Al yang berusaha untuk mengangkat telepon. Ini juga mejadi hal yang di-gemesin oleh pencinta Ikatan Cinta.

"Scene-nya bikin melting, mulai dari kasih jari cuma satu sampai pegang erat tangan Mas Al. Warm heart and warm hand banget, ya, Mbak Andin," kata @epha_rossa****.

Lalu, ada netizen yang menjadikan sinetron Ikatan Cinta sebagai pembelajaran hidup dalam mencari cinta sejati. Dari Mas Al dan Mbak Andin, ia melihat bahwa yang namanya cinta itu tak ingin berpisah.

"Seseorang berkata pada saya, carilah seseorang yang bangga memiliki kamu, takut kehilangan kamu, berjuang demi kamu, menghargai kamu, perhatian pada kamu, dan yang paling penting, mencintaimu tanpa syarat. Dan pasangan Mas Al dan Mbak Andin adalah contoh terbaik," kata @SeptCeri****.

Somebody told me, find someone who's proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you and most importantly, loves you unconditionally.

