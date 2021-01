NAMA aktor muda, Arya Saloka memang sedang melejit menjadi idola banyak kaum Hawa di Indonesia ini, memang sukses menarik banyak hati berkat perannya sebagai Aldebaran Al Fahri di sinetron hits Ikatan Cinta.

Tengah menjadi aktor yang digilai-gilai banyak masyarakat, apapun yang dilakukan Arya Saloka selalu jadi perhatian publik, termasuk salah satunya aktivitas dirinya di sosial media. Lewat akun Instagram pribadinya, Arya diketahui baru saja mengunggah penggalan puisi romantis sebagai keterangan foto bernuansa hitam putih wajahnya.

“Ketika semuanya selesai nanti, aku akan melakukan tugas ku untuk mu dan bumi akan menumbuhkan bunga sepertimu dan rahim mu akan membawa wanita tercantik di dunia #aldebaran,” tulis Arya.

Baca Juga : Arya Saloka Pamer Jam Tangan Kiriman Fans, Berapa Harganya Ya?

Melihat puisi romantis beserta tagar nama tokoh karakter yang ia perankan di sinetron Ikatan Cinta tersebut. Tak butuh waktu lama, kolom komentar akun Instagram Arya langsung dibanjiri komentar para netizen yang baper (bawa perasaan).

Para netizen kompak memprediksi bahwa puisi romantis tersebut menggambarkan hubungan romantis antara karakter Aldebaran, dan sang istri Andin (Amanda Manopo), yang akhirnya akan mempunyai anak yang selama ini kerap disebut dengan singkatan Aladin (Aldebaran dan Andin) junior.





“Anjay, Aladin cewek on the way nih,” komentar dari **k**inntan

“Tercium aroma Aladin on the way,” tulis netizen pemilik akun bernama je**is_

“Hah, Aladin on the way kah???????,” komentar ***kikha yang terkejut.

“Captionnya ya Allah, membuat ku semangat terus buat nonton Ikatan Cinta. Mas Al kode keras nih Aladin bakal cepat on the way,” kata netizen dengan akun bernama yhu***anie

“Suami orang meresahkan sekali,” imbuh mutiaraa***r

“Saya mencium aroma-aroma Aladin akan segera muncul di dunia,” tebak *m**rdbvr01

Unggahan foto Arya Saloka dengan keterangan pesan puisi romantis ini sendiri, hingga berita ini ditulis terpantau sudah mendapatkan lebih dari 18ribu komentar dari para netizen pengguna Instagram.

(mrt)