Penyanyi Rihanna sepertinya lebih tertarik dengan dunia bisnis dibandingkan musik. Di awal 2021, bukannya lagu yang dia keluarkan, melainkan koleksi lingerie.

Savage X Fenty adalah merek pakaian dalam Rihanna. Koleksi terbarunya ialah Valentine's Day collection. Ada empat tipe lingerie di koleksi ini, Candy Hearts, Seamless Fishnet, Linking Hearts, dan tambahan terbaru ialah pakaian dalam untuk pria dan baju tidur.

Di Instagram, Rihanna memperlihatkan salah satu koleksinya yang berwarna hitam dengan detail super menggoda. Pada bagian bokong, lingerie-nya menyatutkan aksen tie yang memberi kesan sensual.

"Cupid could NEVA! #ValentinesDayCountdown @savagexfenty," tulis penyintas kanker payudara tersebut di Instagram.

Bicara soal koleksi lingerie terbaru Rihanna, Pop Sugar mencatat, koleksi Candy Hearts terbaru lebih menonjolkan detail berupa sheer dotted mesh dan ruby-red lace dengan tambahan aksen satin lace-up ties dan open-back styles.

Sedangkan, untuk koleksi Seamless Fishnet, menonjolkan sisi yang lebih bold dengan potongan-potongan cantik berupa mockneck slip in Black Caviar dan Goji Berry Red. Lalu, untuk Linking Hearts Embroidery style datang dengan potongan yang lebih centil seperti bra balconette tanpa tali, garter belt, dan G-String.

Soal harga, Savage x Fenty Valentine's Day Collection dibandrol mulai dari 13USD atau Rp182 ribu hingga Rp1,1 juta.

Unggahan Rihanna di Instagram soal koleksi terbarunya ini sayangnya tak begitu disambut baik netizen. Sebab, publik lebih merindukan karya musik Rihanna dibandingkan bisnisnya.

"(Koleksi) ini cute, tapi bisakah kami menikmati musik barumu?" celetuk @kalelicio**.

"Where the music?" tanya @jumpb0y***.

"No Riri no, music please," kata @rihannadrake****.

"Siapa lagi di sini yang menanti album terbaru Rihanna," komen @desirae***.

Sementara itu, ada netizen yang memuji Rihanna. Tapi, sayangnya bukan ke koleksi terbarunya melainkan rambutnya. "Saya suka rambut mulletmu wow fabolous," puji @raisaflowers.