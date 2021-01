Gaya busana Nagita Slavina memang selalu memukau. Penampilan Nagita Slavina tidak pernah terlalu mencolok, tetapi sederhana dan berkelas. Istri Raffi Ahmad ini kerap mengenakan pakaian dari brand ternama dengan harga yang fantastis.

Baru-baru ini, Nagita Slavina kembali membuat heboh. Dia menjadi bintang iklan untuk kesekian kalinya bagi Dior. Hasil pemotretannya terlihat dalam video “Ring In The New Year With Nagita and Dior” di kanal Youtube Dewi Magazine pada Rabu (6/1/2021) lalu.

Pesona cantik Nagita mampu menghipnotis ribuan pasang mata. Bak model profesional, dia tampil unik dan klasik dengan balutan busana dari rumah mode asal Prancis itu. Gayanya ala era 60-an, dengan rambut bouffant yang sedikit mengembang dan naik di bagian atas, serta ikal di bagian bawah.

Tidak hanya pesona cantiknya, Nagita berhasil mencuri perhatian dengan busana serba Dior yang mewah. Akun Instagram @fashion_nagitaslavina pun berhasil mengungkap harga outfit ibu satu anak ini yang mencapai ratusan juta.

Nagita mengenakan atasan Transparent Blouse yang dibanderol USD2,000 atau sekitar Rp28 juta. Sementara bawahannya lebih mengejutkan lagi, Long Skirt With Ruffles seharga USD9,200 atau Rp128,9 juta.

Dalam video, Nagita berjalan lenggak-lenggok menggunakan heels sambil menjinjing Medium Lady D-Lite Bag. Tas merek Dior ini ditaksir USD5,100 atau setara Rp71,4 juta. Jemarinya terlihat manis dengan aksesori cincin Dio(R)evolution Bracelet dan Dior in Light Cuff Bracelet dengan harga total Rp25,4 juta. Total penampilan perempuan berusia 32 ini mencapai Rp253,7 juta. Netizen pun langsung menyerbu akun Instagram @fashion_nagitaslavina dengan komentar kocak yang mengundang tawa. Ada yang heran dengan rok transparan Nagita yang harganya tidak masuk akal. “Langsung berdebar ginjal gue lihat ini harga rok,” kata @sepfianurafiati. “Ya Allah langsung keselek saya,” ujar @nad.umaaa. “Oke fixs 1 mobil nempel di badan Mbak Gigi,” ungkap @fashion.prillylatuconsina. “Ya Allah, Nagita, modal bangun rumah gue di badannya,” imbuh @dewwi_safitri01. “Kena noda bisa hilang sendiri karena minder dengan harganya,” celetuk @cinta300490.