Selain pasangan Andin dan Aldebaran, sosok Kiki yang diperankan Ayya Renita juga mencuri perhatian penggemar sinetron Ikatan Cinta. Kiki merupakan sosok asisten rumah tangga (ART) di rumah mewah Aldebaran.

Memerankan Kiki, penampilan Ayya Renita identik dengan seragam ART, warna hitam putih dan rambut yang dikepang dua. Namun, di kehidupan nyata ternyata Ayya Renita punya gaya penampilan yang modis, trendi dan kekinian loh!

Penasaran seperti apa sih gaya modis 5 pilihan outfit of the day (OOTD) glow up ala Ayya Renita alias si Miss Kiki Ikatan Cinta? Merangkum akun Instagram pribadinya, Senin (25/1/2021) berikut ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Celana high waist neon

Meski punya tubuh petite alias mungil, Ayya percaya diri mengenakan celana panjang model straight pants bermodel high waist. Memadukan high waist straight pants warna yolk yellow yang terang dengan turtleneck warna putih sebagai atasan, justru Ayya sukses menciptakan ilusi tubuhnya jadi tampak tinggi dan jenjang. “Miss Kiki pas glow up,” puji akun aldha_arsin*****.

2. Loose dress





Tubuh mungil tak membuat Ayya ragu mengenakan outfit bermodel dress panjang, salah satu contohnya loose dress lengan pendek warna olive satu ini, dipadu mullet sandal warna oranye terang yang membuat penampilan dirinya jad super stylish. “Inspirasi banget OOTD nya,” kata pemilik akun ***liaaffn

3. Dress polkadot





Mau bergaya feminin sekaligus cute? Bisa sontek gaya OOTD perempuan kelahiran 1993 ini. Ayya kece dengan balutan long dress warna earth tone model kerah Sabrina dengan full motif polkadot yang lucu.

4. Street style

Keren dengan gaya street style, Ayya mix and match mini dress tali spageti warna hitam polos dengan kemeja putih see-through alias transparan yang dikenakan sebagai outer. Jangan lupa sepasang sepatu sneaker skate klasik warna hitam, handbag putih dan kacamata hitam jadi aksesori pelengkap yang sempurna. “Wow, she was born with fashion,” kagum netizen pemilik akun K**qchik*. 5. Oversized dress

Korean style yang sedang booming dan digemari anak-anak muda di Indonesia memang tengah banyak diikuti. Tak terkecuali oleh Ayya, yang terlihat begitu modis dengan mengenakan overized dress lengan balon warna cokelat milo yang ia padukan bersama sepatu boots hitam. “Bagus, ,lucu kayak orang-orang Korea,” puji T***ykust**ni