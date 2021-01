CURHATAN akun Twitter @rykarlsen viral di media sosial. Sebagai 'hampa korporasi' dia mengejutkan publik dengan fakta perusahaan tempatnya bekerja yaitu tak punya grup WhatsApp.

Apa yang disampaikan netizen tersebut mengejutkan banyak orang. Bagaimana bisa sebuah perusahaan tidak memiliki grup WhatsApp, tapi begitulah fakta yang coba disampaikan.

Jika melihat dari lokasi tempatnya mencuitkan pernyataan tersebut, netizen itu bekerja di Norwegia. Nama yang tercantum di akun Twitternya Ruswandi Y. Karlsen. Tidak diketahui pasti apa nama perusahaan tempatnya bekerja.

So, apa yang dia ceritakan di media sosial?

"Baru sadar salah satu privilege di tempat kerja saya adalah enggak ada grup WhatsApp," katanya mengawali cerita singkat yang kini sudah disukai hampir 15 ribu orang dan dibagikan ulang 5 ribuan netizen.

Ia menjelaskan bahwa leadernya pernah berkata, "Perusahaan membayar kamu untuk kerja 7,5 jam per hari, di luar itu bebas. Kalau harus kontak karena kerjaan mulu, kapan waktu untuk diri sendiri, keluarga, atau teman? You are not a slave," tulisnya.

Dia pun coba merangkum beberapa komentar netizen lain yang ikut membahas isu perusahaan memiliki grup WhatsApp. Cerita itu datang dari teman-teman Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dari Denmark misalnya, itu diceritakan akun @kikiriskiana, yang menjelaskan kalau perusahaan tempatnya bekerja pun tak punya grup WhatsApp. "Kan Denmark juga penganut setia work life balance. Kerja 37 jam seminggu, pulang teng go. Kalau di rumah, ya, buat family dan me time. Budaya WFH ada sejak dulu sebelum pandemi," ceritanya.

Lalu, ada juga cerita dari @rosapollock yang bekerja di Australia. "Di Australia juga enggak ada grup WhatsApp kantor. 38hr 48hr-2RDO per minggu dan itu sesuai dengan kebijakan negara," katanya.

Cerita dari Jepang pun tak jauh berbeda. Diceritakan oleh @sisthaaaaa bahwa perusahaan di Jepang kebanyakan tidak menggunakan chat app pribadi kayak WhatsApp atau Line. "Jadi, semua pakai chat app berbayar kayak Chat Work atau Slak. Jadi bisa kita mute aja selama weekend atau di luar jam kerja. Enggak mengganggu urusan pribadi di WhatsApp atau LINE," curhatnya.

Teman dari Czech Republic juga menjelaskan kalau tidak ada yang namanya grup kantor. "Seingetku, dari zaman kerja di Jakarta sampai di Praha, enggak pernah ada WhatsApp grup kerjaan. Ada grup-grup kolega di Jakarta dulu yang isinya candaan (budaya ngobrol) saja, bukan kerjaan. Kalau di Praha sama sekali enggak ada grup kantor apapun. Kayakanya itu cuma di Jakarta deh," ungkap @sanjayanuriman. Cerita lain datang dari @annekeprobst yang merupakan tenaga kesehatan di Swiss. Ia menjelaskan bahwa di tempatnya bekerja ada grup kantor, tapi sebatas 'pengingat'. "Aku kerja sebagai tenaga kesehatan di Swiss. Kita ada WhatsApp grup dan itu digunain cuma ngingetin buat team meeting sama cari orang untuk cover shift dan atau pengumuman lain seputar seminar, info seputar pekerjaan," cuitnya. Akun @anisketels yang bekerja di Belanda pun ternyata tak pernah punya pengalaman memiliki WhatsApp grup. "So far, aku enggak kasih nomor HP ke orang kantor dan enggak ada WhatsApp grup karena di bagianku cuma bertiga. Kontak sesama kolega dilakukan via email kantor dan teams. Suamiku ada WAG beberapa untuk kerjaannya, karena konsep kerjaan dia R&D dan project oriented yang melibatkan banyak orang," katanya. So, di tempat kerja kalian ada WhatsApp grup enggak? Kalau ada, biasanya bahas apa saja?