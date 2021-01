ANGKA konfirmasi positif Covid-19 mencapai 989.262 kasus dengan kenaikan kasus per harinya mencapai 11.788. Kenaikan drastis ini, memang sesuai dengan prediksi setelah adanya libur panjang natal dan tahun baru.

Jika melihat tren kenaikan kasus dengan angka lebih dari 11 ribu per hari, Juru Bicara Presiden RI, M. Fadjroel Rachman memprediksi satu atau dua hari dari sekarang, angka kasus positif Covid-19 bisa tembus 1 juta kasus.

"Jika kenaikan kasus per harinya 11 ribuan per hari seperti hari ini, dalam satu atau dua hari yang akan datang, kasus positif Covid-19 akan genap 1 juta," katanya di Webinar 'UNPAR Fights Covid-19: Ensuring Covid-19 Vaccines Work'.

Meski begitu, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang baik. Hari ini ada penambahan pasien sembuh sebanyak 7.751 orang dengan total keseluruhan pasien sembuh sebanyak 798.810.

Sementara itu, pasien meninggal dunia akibat Covid-19 per hari ini mencapai 27.835 jiwa dengan kenaikan per harinya sebanyak 171 jiwa.

Pakar Kesehatan Prof Ari Fahrial Syam pernah memprediksi 1 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, itu akan terjadi sebelum 25 Januari 2021 jika kenaikan kasus di atas 10 ribu per harinya.

"Prediksi saya tampaknya meleset, 8 hari yang lalu saya sampaikan kasus di Indonesia tembus 1 juta kasus pada akhir Januari 2021. Maka dengan 14.224 kasus hari ini, total pasien 896.642," kata dia.

"Jika penambahan kasus tetap lebih dari 10.000 per hari, sebelum 25 Januari tampaknya angka psikologis 1 juta akan tembus," ungkapnya pada 16 Januari 2021.

Di sisi lain, Pandemic Talks mencatat bahwa terjadi rekor positive rate yaitu 33,2 persen. Padahal, standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah kurang dari 5 persen.

Pandemic Talks juga mencatat bahwa jumlah orang yang dites per 24 Januari 2021 sebanyak 35.456 tes, ini pun masih belum sesuai dengan standar WHO yakni 38.500 tes per hari.