Tampaknya Agnez Mo sedang kasmaran, hal ini terlihat dalam kutipan foto yang ia unggah di Instagram pada kemarin.

Bertuliskan, “You... yes you. I love the way you make me smile like no one can 🤍.” Kutipan ini rupanya menghebohkan netizen. Mereka menganggap ucapan tersebut ditujukan untuk Ariel Noah.

Hal ini terjadi lantaran Agnez Mo dan Ariel Noah dikabarkan dekat sejak mereka menjadi juri di salah satu program acara musik.

Bahkan keduanya sempat masuk di akun gosip Lambe_turah pada 4 hari lalu. Kabarnya mereka kepergok jalan bareng.

Akibat unggahannya yang terlihat lagi kasmaran, penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 ini dibanjiri komentar.

"Arielnoah memang anjim banget dah kalau buat hati cewek kelepek-kelepek," ujar @blumketemuxxx.

“Pasti banyak yang bilang captionnya buat Ariel Noah 😂😂,” ujar akun @aphe_bridalxxxx.

“You-nya siapa atuh, coba bisikin dikit🤣,” kata @claracaxxx.

Bahkan penyanyi senior Melly Goeslaw turut meninggalkan komentar, “Suara hati ini memanggil namamu 🎶🎶 ......,” ucapnya mengutip lirik salah satu lagu Ariel Noah.

Beberapa netizen juga memuji wajah cantik Agnez Mo, “Senyumnya manis bgt kak 😂😍 omg diabetes,” kata @michelleaurexxxx.

“Cantik bnget kak😍,” ucap @indar.axxx.

Waduh Ariel Noah emang jago ya menggaet cewek cantik papan atas. Haduh!

