Perhelatan turnamen esports Free Fire Master League (FFML) Season III semakin membara dengan hantaman Booyah di Divisi 1 dan Divisi 2 minggu kedua ini. Seperti pada pertandingan sebelumnya, ada 12 tim yang bertanding pada Match Day 3 kali ini dan tentu semakin banyak kejutan-kejutan yang disuguhkan dari seluruh tim yang terdaftar.

Match Day 3 kali ini, ada performa yang sangat apik dari Dranix dan juga DG Esports dimana mereka sama-sama berhasil meraih dua kali Booyah. Berikut urutan tim yang berhasl meraih Booyah pada Match Day 3:

• Ronde 1 (Bermuda): DG Esports

• Ronde 2 (Purgatory): Evos Esports

• Ronde 3 (Kalahari): Dranix Esports

• Ronde 4 (Bermuda): Dranix Esports

• Ronde 5 (Purgatory): Island Of Gods

• Ronde 6 (Kalahari): DG Esports

Pertandingan Match Day 3 semakin menjadi tantangan bagi Evos Esports yang saat ini memegang gelar juara. Namun, menginjak Match Day kedua mereka di gelaran FFML Season III Divisi 1 Evos Esports dinilai kurang perform. Padahal tak sedikit Survivors yang merindukan permainan brilian dari Evos Esports seperti yang telah disuguhkan pada season-season sebelumnya.

Seperti yang terlihat pada hasil klasemen akhir pertandingan di atas, selain meraih dua kali Booyah, Dranix Esports juga berhasil meraih banyak poin kill. Di samping itu, performa DG Esports pada Match Day ketiga ini juga perlu diperhitungkan.

Terlihat bahwa Match Day ketiga ini bisa dikatakan sengit karena poin yang diperoleh oleh pemuncak klasemen. Dranix pun hanya terpaut satu poin dari runner up-nya, DG Esports.

Sementara itu, rangkaian acara FFML Season III Divisi 1 pekan kedua telah selesai dengan diselenggarakannya Match Day 4. Seperti biasa, 12 tim siap bertanding di Match Day ini. Untuk Match Day 4 ini agenda diisi oleh pertandingan dari tim yang berada di Pot A dan Pot B.

Pertandingan berlangsung begitu sengit. Banyak sekali kejutan-kejutan dan suguhan performa yang brilian dari seluruh tim. Sengitnya permainan pada hari ini dibuktikan dengan adanya enam tim berbeda yang berhasil mendapat Booyah di setiap rondenya, seperti berikut ini:

Ronde 1 (Bermuda): First Raiders

Ronde 2 (Purgatory): SES Mizu

Ronde 3 (Kalahari): RRQ Hades

Ronde 4 (Bermuda): Aerowolf Pro Team

Ronde 5 (Purgatory): BOOM Esports

Ronde 6 (Kalahari): Dranix Esports

Performa menakjubkan datang dari Syahrul “DRNX-Aruul” Ulum yang berhasil membawa Dranix Esports menempati posisi pertama pada Match Day Divisi 1 hari ketiga dan keempat kemarin. Tak tanggung-tanggung total 50 poin kill berhasil dikumpulkan oleh tim yang berlambangkan dragon phoenix ini.

Tak hanya itu, berbagai eksekusi cantik telah ditampilkan dari 12 tim. Hasil klasemen pun membuktikan adanya persaingan yang sangat ganas antar tim. Perbedaan poin pada posisi kedua, ketiga, dan keempat di klasemen Match Day 4 ini hanya terpaut tipis.

Meski pada akhirnya hanya meraih satu Booyah, namun perolehan kill dari para pemain Dranix yang terlampau banyak tentu menjadikan mereka tim pemuncak klasemen pada Match Day 4. Dengan meraih total poin kills yang lebih unggul, Dranix Esports hampir mengejar RRQ Hades yang terpaut hanya satu poin saja di peringkat teratas Grup B. Meski tak sempat mendapatkan Booyah di minggu kedua, RRQ Hades akhirnya harus bersiap jika harus tergeser di minggu ketiga nanti.

Sementara itu, DG Esports telah menggeser Island of Gods di Grup C akibat dua kali Booyah yang didapatnya di hari ketiga. Hal tersebut membuat klasemen sementara minggu kedua semakin sengit dengan SES Mizu yang masih memimpin di Grup A, RRQ Hades di Grup B, dan DG Esports di Grup C.

Nah, Survivors, mau lihat aksi menakjubkan lainnya dari tim favoritmu? Ikuti terus kelanjutan pertandingan FFML Divisi 2 (grup A, B, dan C) yang akan diselenggarakan pada 27-28 Januari 2021 dan Divisi 1 akan tampil lagi pada 30 Januari 2021 (grup AC) dan 31 Januari 2021 (grup BC) pada pukul 18.45 di kanal Youtube FF Esports ID!

CM

(yao)