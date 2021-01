Ucapan ulang tahun bahasa Inggris bisa jadi makin populer di era milenial saat ini. Biasanya, orang akan mengucapkan “Happy Birthday” tapi itu saja sudah terlalu mainstream atau biasa.

Tapi jangan khawatir, Anda bisa mencoba berbagai ucapan ulang tahun lainnya sebagai alternatif yang tentunya juga berbahasa Inggris. Ucapan-ucapan kreatif ini bisa Anda kirimkan untuk siapa saja dan tentunya tidak biasa.

Selain yang normal, ada juga ucapan-ucapan lucu dan manis yang bisa jadi andalan Anda saat mengucapkan selamat ulang tahun. Berikut 15 ucapan pengganti Happy Birthday yang Anti Mainstream :

A million magic wishes to you!

Berarti sejuta harapan untukmu, ucapan ini terdengar manis. Tidak hanya itu, ucapan ini juga mengandung doa dan harapan untuk yang sedang berulang tahun.

Happy anni-birth-sary!

Ini salah satu pilihan unik yang bisa Anda pilih. Ucapan ini adalah gabungan dari Happy Birthday dan Happy Anniversay. Karena Birthday dan Anniversay memiliki arti sama-sama merayakan sesuatu setahun sekali, jadi beda-beda tipis. Lucu bukan?

Can you believe it?! I remembered your birthday without Facebook reminding me about it. You’re the special one! Happy birthday!

Zaman semakin canggih, terkadang kita lupa pada hari-hari spesial contohnya ulang tahun orang di sekitar kita. Ingat momen penting orang terdekat tanpa bantuan teknologi seperti Facebook bisa jadi berarti orang tersebut spesial. Ucapan ini bisa jadi pilihan Anda untuk membuat orang terdekat merasa spesial di hari ulang tahunnya.

Wow, you made another 365-day revolution around the sun! I hope you always enjoy your trips.

Bagi sebagian orang ucapan ini mungkin terdengar agak membingungkan awalnya, tapi ucapan ini mengandung harapan dan juga unik.Memiliki arti wow kamu telah melakukan 365 hari revolusi memutari matahari! Semoga kamu selalu menikmati perjalananmu. Ulang tahun di sini disandingkan dengan perputaran revolusi yang sama-sama satu tahun penuh. Unik ya!

Wow, you survived another trip around the sun.

Ucapan ini sebenarnya memiliki arti yang sama dengan ucapan sebelumnya. Tapi yang berbeda ucapan ini versi lebih simpel saja.

May your day be as sweet as your birthday cake. Ucapan ini memiliki arti semoga harimu semanis kue ulang tahunmu. Anda bisa menggunakan ucapan ini untuk teman yang merayakan ulang tahunnya. Happy independence day from the womb. Hari kelahiran adalah hari di mana orang tersebut ke luar dari rahim seorang ibu. Ucapan ini berarti selamat hari kemerdekaan dari Rahim ibu. Memiliki maksud yang sama dengan selamat ulang tahun tapi dengan cara yang sedikit berbeda dan agak nyeleneh. Birthday hugs and kisses incoming! Memiliki arti pelukan dan ciuman ulang tahun segera datang! Ucapan ini cukup simpel tapi manis, cocok untuk Anda yang suka to the point. I don’t have the power to manipulate the wind direction. However, I wish to change the direction of happiness and point it all towards you. Tidak ada salahnya jika Anda sedikit puitis dalam mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang terdekat. Berarti saya tidak punya kekuatan untuk memanipulasi arah angin. Namun, saya ingin mengubah arah kebahagiaan semuanya kepada kamu. Kata-kata puitis dengan harapan dan doa sekaligus. Ide yang bagus bukan? You yourself are a gift to Earth. Ucapan ini berarti kamu adalah hadiah untuk bumi. Simpel tapi mengena, ucapan ini juga sangat manis dan bisa buat orang baper. Congratulations on the new wrinkle on your face.

Berarti selamat atas kerutan baru di wajahmu, ucapan ini unik dan lucu. Ucapan ini cocok diberikan untuk sahabat atau orang-orang yang sudah dekat. Pastikan orang yang menerima ucapan ini tidak tersinggung ya! Smile while you still have teeth. Masih dengan nuansa humor, ucapan ini berarti tersenyumlah selagi kamu masih punya gigi. Sederhana tapi juga jenaka. Cocok untuk teman yang punya selera humor yang bagus. No matter how old you get, you seem to be forever young. Memiliki arti setua apapun kamu, dirimu terlihat selalu muda. Terdengar manis dan penuh harapan, ucapan ini cocok untuk diberikan kepada orang yang takut untuk menua. Happy level-up day! Ucapan ini berarti selamat hari naik level. Jangan bingung dulu, ‘Naik level’ di sini bermaksud bertambah usia. Level baru, tantangan baru. Simpel dan unik bukan? Have an awesome day. Punya arti semoga harimu menyenangkan, ucapan ini mengandung doa dan bisa jadi pilihan alternatif Anda untuk mengucapkan selamat ulang tahun.