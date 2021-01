Ini adalah hari spesial bagi musisi Maia Estianty. Pasalnya, Maia tengah berulang tahun ke-45 pada hari ini, Rabu (27/1/2021).

Tentu saja sang suami, Irwan Mussry tidak mau ketinggalan momen istimewa ini. Pengusaha sukses tersebut mengunggah foto berdua dengan istri di Instagram pribadinya @irwanmussry. Tidak hanya itu, Irwan juga mengucapkan selamat dan doa untuk istri tercinta.

“Ini hari spesialmu! Aku harap, istri tersayangku @maiaestiantyreal, kebahagian seumur hidup, sukses, cinta, dan kesehatan yang baik. Semoga semua keinginan hatimu terpenuhi,” tulis Irwan pada keterangan fotonya yang sudah diterjemahkan.

Maia pun meninggalkan komentar di unggahan suaminya. “Thank you my love, best husband in the world.... I LOVE YOU...❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤.”

Pada foto yang diunggahnya, keduanya terlihat tersenyum dan candid. Tangan kiri Irwan berada di belakang Maia.

Irwan mengenakan kaus biru polos lengan pendek. Dia juga menggunakan topi snapback, kacamata, dan jam tangan untuk melengkapi penampilannya.

Sedangkan Maia tampil tampil cantik dan awet muda dengan dress merah polos lengan pendek. Terdapat juga detail ruffle kecil di bagian pinggangnya. Maia terlihat natural pada foto ini dan menggerai rambut pendeknya santai.

Tidak hanya dari Armand Maulana, Ari Lasso, Ario Bayu, Lukman Sardi, Yuni Sara, dan rekan lainnya, Maia juga mendapat berbagai ucapan, pujian dan doa dari warganet.

“Mba mayaaa tambah mudaa😍” puji @mega.bgxx.

“Kurika foto sama anak SMA.😍 Bunda awet muda banget😍” tulis @nubaynurbaitixxx.

“Happy Birthday bundaa Maiaa cantik @maiaestiantyreal Ultanyaaa aku sama kaya bunda 😇🤗🤗🤗🤗 God bless you bundaa Maia," kata @grace9xxx.

“Amin,, semoga Allah selalu melindungi memberi kesehatan, keberkahan untuk pak Iwan Mussry, bunda Maia beserta keluarga, Amin” ujar @putri_naura_azzahraxxx.

“Selamat ultah bund Mai..semoga sehat dan bahagia selalu brsm om Irwan.. damai lahir dan batin..Aamiin🙏,👍” kata @nuraini17xxx.

