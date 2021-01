BINTANG Keeping Up With The Kardashian (KUWTK), Kourtney Kardashian akhirnya mematahkan gosip kedekatan dengan Scott Disick dan model Younes Bendjima. Dia resmi menjalin hubungan dengan drummer Blink-182, Travis Barker.

Beberapa sumber mengatakan keduanya sudah akrab bersahabat sejak mengenal satu sama lain di komunitas elit kawasan tempat tinggal mereka di Calabasas, California.

Meski terlihat berbeda satu sama lain dari penampilan dan pekerjaan, siapa sangka keduanya sudah merasa cocok dan akrab sejak mengenal satu sama lain beberapa tahun lalu. Pada September 2018, keduanya penah terlihat makan malam dan menghadiri church service bersama.

Saat itu, Ibu beranak tiga ini sudah putus dari mantan kekasihnya, Younes Bendjima, yang tertangkap mesra dengan seorang wanita di Mexico.

Menepis gosip yang mengatakan mereka berpacaran pada saat itu, Travis mengatakan Ia menyukai dan kerap menggoda Kourtney, tetapi hanya sebatas teman akrab saja.

Diperkuat dengan pernyataan terdahulu ayah beranak dua yang mengungkapkan ketertarikannya kepada saudara sang bintang reality star, Kim Kardashian pada 2015 lalu kepada People.com, kabar kedekatan Travis dan Kourtney pun hilang seiring waktu.

Meski sempat hilang, kabar kedekatan mereka kembali berhembus saat tertangkap bersama hangout di Malibu pada 2019 dan Travis terlihat menghabiskan waktu bersama Kourtney di rumah Kris Jenner pada awal bulan ini.

Tidak hanya berkumpul bersama keluarga Kourtney, bukti di instagram yang menunjukkan foto kolam renang yang sama dan comment manis yang ditinggalkannya di post Kourtney semakin memperkuat bukti bahwa keduanya telah resmi menjalin hubungan.

Berbeda dengan beberapa hubungan asmara sebelumnya di antara kedua selebriti ini, Kourtney dan Travis memulai status keduanya sebagai sahabat dekat.

Hal ini terbukti lewat cameo Travis bersama mantan istrinya, Shanna Moakler di Keeping Up With The Kardashian beberapa waktu lalu. Sebelum berpacaran dengan Kourtney, Travis pernah menjalin hubungan dengan penyanyi Rita Ora pada tahun 2015 lalu.

(mrt)