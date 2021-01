Nama Ayu Gani menjadi kian populer di dunia modelling sejak ia menjadi pemenang dalam salah satu ajang pencarian bakat tingkat Asia yaitu Asia’s Next Top Model. Ayu Gani yang memiliki gaya yang khas menjadi nama besar di dunia modelling dan kerap mengambil beberapa proyek modelling di luar negeri.

Yang terbaru, sebagai model yang sudah go international Ayu Gani mengungkap beberapa proyek pekerjaan modelling yang tidak banyak diketahui orang. Ayu Gani mengaku saat sempat tinggal di London telah mengambil proyek bersama brand ternama Burberry hingga menjadi model brand ready to wear Top Shop. Ayu Gani menceritakan saat ia bekerja di London sebagai model, masa itu dunia fashion sedang getol dengan asian look.

“Aku pernah jadi model buat Burberry, untuk iklannya.” ungkap Ayu Gani dalam video Q n’ A bersama Panca Makmun.

“Kok kamu nggak pernah cerita?” tanya Panca Makmun.

“Jadi pas aku di London itu kan aku 2,5 tahun tuh, saat itu mereka lagi jatuh cinta banget sama asian look.” cerita Ayu Gani mengenang karirnya di London.

Baca Juga : Jawaban Ayu Gani saat Ditanya Mau Sampai Kapan Jadi Model

Selain itu, apa lagi sih proyek modelling yang sempat Ayu Gani ambil selama tinggal di London? Tonton video Q n’A bersama Ayu Gani dan Panca Makmun di YouTube channel Ganegani sekarang!

(hel)