Drama perselingkuhan James Arthur Kojongian dan Angel Sepang masih dibicarakan netizen sampai sekarang. Kisah mereka dianggap serupa dengan drakor 'The World of The Married'.

Bukan hanya soal perselingkuhannya, tapi sampai ke penokohan karakter di drakor tersebut. Ya, istri sah di 'The World of The Married' berprofesi sebagai dokter dan itu juga pekerjaan istri sah James, Michaela Elsiana Paruntu.

Drama rumah tangga ini semakin menarik karena pelakor diketahui masih berusia 18 tahun. Beredar informasi, Angel yang dijuluki netizen sebagai 'Pelakor Manado' itu sudah punya hubungan dekat dengan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara sejak usianya 15 tahun. Masih ABG banget bukan?

Di 'The World of The Married' sosok Angel itu ibarat Yeo Da-Kyung yang diperankan oleh Han So-hee. Dia adalah perebut suami orang. Makanya, banyak orang menyebut Angel Sepang sebagai 'Da Kyung versi Indonesia'.

Tapi, tak semua orang setuju dengan julukan tersebut. Di Twitter, ada seorang pencinta drakor yang dengan tegas tak suka Angel Sepang dimirip-miripkan dengan Da Kyung 'The World of The Married'.

"Enggak level, ya. Pelakor Angel Manado itu disamain dengan Da Kyung," cuit @ratudihati*** di Twitter.

Sementara itu, banyak beredar informasi bahwa Angel Sepang dan James Arthur punya hubungan yang sangat dekat. Angel diduga pernah mengugurkan kandungan hasil buah cintanya dengan James sebanyak dua kali.

Lalu, hubungan terlarang antara Angel Sepang dengan James Arthur pernah tercium Michaela, bahkan istri sah pernah melabrak suami dan selingkuhannya itu di Jakarta. Tapi, keduanya seperti tak pernah kapok dan tetap melanjutkan hubungan yang menjijikkan tersebut.

Informasi terbaru menjelaskan bahwa James sudah meminta maaf kepada sang istri, Michaela Elsiana Paruntu. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan lanjutan dari bu dokter cantik yang disebut netizen mirip Donna Agnesia tersebut.

