Berkarier sebagai penyanyi solo, HyunA sedari dulu lekat dengan imej seksi. Keseksian HyunA, kerap ia tunjukkan tak hanya lewat lagu-lagu ataupun konsep di sederet music video (MV), tapi juga gaya busana.

Salah satunya bisa terlihat lewat beberapa tampilan OOTD (outfit of the day) yang HyunA unggah ke dalam akun Instagram pribadinya. Penasaran seperti apa potret gaya OOTD seksi penyanyi yang baru saja merilis lagu Im Not Cool ini?

Merangkum akun Instagram pribadi, HyunA, Sabtu (30/1/2021) yuk intip paparan singkat 4 gaya busana seksi HyunA di bawah ini.

1. Bra bling-bling

Beberapa hari lalu, HyunA baru saja mengunggah foto dirinya tampil super seksi dalam balutan bra model halter neck warna silver metalik. Bra tersebut dihiasi batu permata berkilauan beraksen tali rantai menjuntai yang memperlihatkan dengan jelas tubuh bagian atasnya yang mulus.

Baca Juga : Tampil Seksi di Water Boom Festival, Hyuna Dihujat Netizen

2. One piece dress





Bergaya gothic yang misterius, pelantun hits Bubble Pop ini memilih membalut tubuh seksinya dengan one-piece dress warna hitam. Dress tersebut berpotongan dada alias V-neck super rendah yang membuatnya terlihat seksi.

3. Crop top transparan

Outfit crop top memang dipilih banyak kaum Hawa sebagai pilihan busana saat ingin bergaya seksi. Tak terkecuali HyunA, kali ini memasangkan crop top lace transparan warna putih yang memperlihatkan bra warna putihnya dengan jelas. 4. Gaun backless Tampil seksi sekaligus elegan, HyunA memilih gaun malam full payet berpotongan backless warna silver metalik. Outfit-nya tersebut membuat punggung mulus HyunA terekspos.