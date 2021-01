Seperti istilah familiar, minum air mineral bagus untuk kesehatan kulit. Begitu juga dengan istilah yang tak kalah familiar, minum susu sapi dapat memicu timbulnya jerawat.

Sebagaimana dikatakan Dr. Joshua Zeichner, Associate Professor of Dermatology and Director of Cosmetic and Clinical Research di Rumah Sakit Mount Sinai, susu sapi memang selama ini dikaitkan dengan masalah kulit.

“Kita semua tahu, kalau produk susu terutama susu skim dikaitkan dengan peradangan kulit dan timbulnya jerawat,” kata Dr. Joshua.

Dokter Joshua menambahkan, hal tersebut karena diperkirakan susu skim punya kandungan gula yang tinggi. Ditambah adanya kandungan protein whey, yang mengaktifkan kelenjar minyak.

“Diperkirakan susu skim mengandung gula tinggi serta protein whey yang mengaktifkan pembawa pesan yang merangsang kelenjar minyak. Ini artinya, produksi minyak lebih banyak dan juga peradangan, sehingga menyebabkan munculnya jerawat,” tambahnya.

Senada dengan Dr. Joshua di atas, seperti yang dijelaskan Dr. Corey L. Hartman, ahli dermatologi dari Skin Wellness, kandungan protein whey (campuran protein yang diisolasi dari whey yaitu bagian cair dari susu yang terpisah saat keju dibuat) itu dapat menambah produksi insulin seperti Growth Factor 1 (IGF-1).

Mengutip Harpersbazaar, Kamis (28/1/2021) dari sini, akhirnya yang bisa terjadi selanjutnya ialah efek domino yakni produksi insulin bertambah, lalu memicu peningkatan produksi minyak yang berkontribusi timbulnya jerawat.

“Whey meningkatkan produksi seperti insulin, Growth Factor 1 (IGF-1). Insulin meningkatkan produksi minyak, yang berkontribusi pada pertumbuhan jerawat. Ini juga memicu produksi androgen, yaitu hormon testosteron yang merangsang minyak dan menyebabkan jerawat, " kata Dr. Corey.

Dr. Joyce Imahiyerobo-Ip, dari Vibrant Dermatology and Skin Bar MD, juga mengingatkan bahwa susu sapi juga mengandung casein, kandungan protein lainnya yang berhubungan dengan IGF-1 dan progesterone level tinggi, yang diubah jadi hormon perangsang jerawat dihydroxytesterone di kelenjar sebaceous manusia.

(DRM)