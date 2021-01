Angel Sepang, perempuan 18 tahun ini belakangan jadi pembicaraan publik dan juga media sosial. Lantaran gadis bernama lengkap Angelica Gabriel Sepang ini terciduk menjadi selingkuhan Wakil Ketua (Waket) DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian.

Angel Sepang dan James Arthur tertangkap basah oleh sang istri sah Waket, Michaela Elsiana Paruntu. Bahkan, terjadi drama Michaela yang seorang dokter bergelantungan di kap mobil suaminya hingga terseret ketika melabrak mereka.

Setelah nama Angel ramai jadi perbincangan, bahkan tak sedikit yang menggunjingnya, semua akun sosial medianya pun ia private. Serta foto-foto yang sempat memenuhi akunnya pun ikut hilang.

Baca Juga : 5 Potret Michaela Elsiana, Dokter Cantik yang Terseret Mobil Pergoki Suami Selingkuh

Meski Angel menghilang dari media sosial, akun Instagram pribadinya @angelicasepang masih diikuti 14,5 ribu follower. Kemudian ia sendiri masih mengikuti 1.039 orang.

Begitu juga dengan akun Instagram James @james_arthurkojoingan dan Michaela @michaelaelsianaparuntu juga sama-sama menghilang dari publik.

Perselingkuhan antara Angel dan James, membuat Michaela sebagai istri sah menjadi korban perasaan. Sebagian netizen menganggap, drama percintaan ini mirip dengan serial drama Korea 'The World of The Married'. Di mana istri pertama harus menerima kekecewaan yang sangat dalam.

(hel)