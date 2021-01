BANYAK orang masih abai, merasa tidak perlu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Padahal, memakai masker adalah salah satu cara untuk mencegah persebaran pandemi Covid-19 semakin masif.

Akibatnya, banyak orang dengan cara mereka masing-masing mencoba memaksa orang untuk memakai masker. Salah satunya pria Amerika Serikat (AS) ini, yang mencoba menghandle situasi dengan cara unik, yakni mengenakan kostum lengkap tokoh karakter fiml horor terkenal era 80’an, Chucky.

Setelah mengenakan kostum lengkap boneka Chucky, dalam video yang beredar viral di dunia maya tersebut, terlihat pria itu bergerilya di kereta subway New York.

Mengutip Unilad, dalam tayangan klip yang dibagikan di situs laman Reddit, dengan judul keterangan video “Chucky in charge of attacking non maskers”. Chucky yang terlihat jelas dengan tampilan rambut wig warna oranye terang dan baju atasan garis-garis, tengah memegang kaki seorang penumpang wanita yang kedapatan tak mengenakan masker.

Perempuan tersebut pun mencoba melepaskan tangan Chucky dari kakinya, dibantu penumpang lain yang memegang pergelangan kaki Chucky, dengan maksud agar melepaskan tangannya dari kaki sang penumpang wanita. Untungnya, Chucky pun tak lama kemudian melepaskan kaki penumpang wanita tersebut, dan segera lari ke gerbong berikutnya.

Diunggah pada 26 Januari lalu, unggahan viral Chucky bergerilya di subway ini sudah mendapatkan respon positif sebanyak 89%. Meski tak membenarkan aksi sang Chucky palsu memegang penumpang lainnya, tapi para netizen setuju bahwa penumpang yang menaiki transportasi umum sudah sewajibnya menggunakan masker.

“Ini agak lucu sebetulnya, memang yang pasti Chucky tidak boleh melakukan itu dan untungnya tidak terluka. Tapi tolonglah, Anda kan sedang naik subway, pakai maskermu!,” komentar seorang netizen pengguna Reddit.

“Wanita itu egois, kalau dia tidak pakai masker seharusnya tidak boleh naik ke subway,” tambah netizen lain.

“Pakai masker kan tidak sulit,” dukung netizen lainnya.

(mrt)