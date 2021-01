Kabar duka datang dari dunia hibruan Tanah Air. Adik Angela Gilsha, Marco Panari meninggal dunia yang diketahui unggahan foto Bentuk Management pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Marco Panari awalnya dikenal melalui media sosial Askfm. Dia kemudian mengikuti jejak kakaknya sebagai aktor dengan berperan salam sinetron Bajaj Bang Gocir pada 2016. Terbaru dia juga berperan dalam sinetron Dia Bukan Manusia pada 2020.

Kabar duka yang menyeruak sontak membanjiri laman instagram @marc0panari. Mengenang sosok Marco Panari lewat foto, berikut potret-potretnya, Minggu (31/1/2021).

Foto terakhir





Foto terakhir di Instagram Marco banyak dibanjiri ucapan belasungkawa padahal diunggah pada 16 Januari 2021. Berita ini nampaknya sangat mengejutkan menilik dari sebagian orang yang masih kaget atas kepergian pemuda berusia 23 tahun ini.

“MARCO IS THIS REAL???????” tulis @sukmagytr. Adapun yang berkomentar, “OMG😭 TENANG DI SANA YAH KAK🙏🏻😭” kata akun @safriyani04_. Teman seprofesinya Giorgino Abraham juga ikut berduka, dia berkomentar, “Rest In Peace Lil bro ❤️ 😭”.

Photoshoot





Dalam kesempatan kali ini Marco nampak menjalani photoshoot. Marco duduk elegan bak model dengan setelan jas kotak-kotak berwarna abu-abu yang menampakkan bagian atas tubuhnya.

Dipadukan dengan celana hitam, dan sepatu merah. Rambutnya dibuat rapi ke belakang. Foto ini lantas dikomentari dengan pujian. Akun @kivsilva mengatakan, “Ok hot guy”. Bahkan karena pesonanya ini, akun @pinkan.z berkomentar, “imma waiting in pelaminan”.

Bergaya casual

Bergaya casual Marco berpose sambil menyenderkan satu lengannya di atas meja. “Keeping it casual baby,” tulisnya dalam keterangan foto. Sedikit berbeda, di sini Marco tampil dengan rambut gondrongnya. “Keren!” komentar @luizvanghigox. Marco dan Angela Ghilsa

Foto ini menampilkan keakraban antara Marco dengan kakaknya, Angela Ghilsa. Dia duduk dan melihat ke arah kamera, sedangkan Angela berdiri sambil merangkul bahunya. Unggahan kakak beradik ini mendapatkan komentar dari akun @eatatiger, “THE ONLY CUTIES IN TOWN”. Serta “Anaknya sapose indang cakep2,” tulis @shapanari.