Yeo Da Kyung menjadi salah satu tokoh pelakor paling diingat oleh pencinta Drama Korea (Drakor). Namun, selain Da Kyung yang ngehits lewat The World of The Married, ada beberapa pelakor di Drakor yang punya paras cantik.

Seperti halnya dunia nyata, pelakor di Drakor juga membuat penonton naik darah. Deretan sosok pelakor cantik ini sukses menggoda suami orang hingga jatuh ke pelukan mereka.

Baca Juga : 5 Kabar Terbaru Pelakor Manado, The World of The Married Indonesia

Siapa saja mereka? Berikut 6 pelakor cantik di Drakor yang susah dibenci pencinta K-Drama karena pesonanya.

1. Min Yoo Ra ‘The Last Empress’ (Lee Elijah)





Lee Elijah yang memerankan sosok Min Yoo Ra dalam serial drama The Last Empress sukses membuat para penontonnya geram lantaran karakter jahatnya yang tega melakukan apa saja untuk menggoda Lee Hyuk (diperankan oleh Shin Sung-rok), sang kaisar raja. Wajah cantik nan kalemnya ini tidak sebanding dengan sikapnya yang tega memfitnah sang ratu, istri raja dan membunuh ibu angkatnya sendiri demi ambisinya.

Baca Juga : Rahasia Kulit Wajah Mulus Han So Hee, Pelakor Cantik di The World of Married

2. Shin Ae Ri ‘Temptation of Wife’ (Kim Seo Hyung)





Shin Ae Ri yang diperankan oleh Kim Seo Hyung ini mungkin menjadi salah satu pelakor yang paling legendaris dan kejam. Pasalnya, ia tega berselingkuh dengan suami sahabatnya sendiri, Gu Eun Jae (diperankan oleh Jang Seo Hee) bahkan sampai memiliki seorang anak.

Memiliki fitur wajah yang kecil dan aura yang mengintimadasi Kim Seo Hyung ini sukses membuat perannya yang culas ini menjadi sangat mengesalkan bagi penonton.

3. Yoo Se Young ‘Temptation’ (Choi Ji Woo)





Peran Choi Ji Woo sebagai Yoo Se Young ini memang patut diancungi jempol. Ia bisa memerankan karakter tokoh apa saja. Jika di dalam drama ‘Stairway to Heaven’ ia memerankan tokoh tertindas, maka di drama ‘Temptation’ ia memerankan tokoh yang sebaliknya. Ia menjadi sosok wanita kaya raya yang angkuh dan licik. Bahkan ia tega merusak rumah tangga seseorang demi ambisinya.

4. Park Bok Ja ‘The Lady in Dignity’ (Kim Sun A)

Park Bok Ja yang diperankan oleh Kim Sun A ini menceritakan tentang seorang gadis desa yang miskin. Ia lalu direkrut menjadi perawat seorang konglomerat bernama Presdir Ahn. Wajah cantik dan polosnya ini ternyata tidak mencerminkan sifatnya yang suka menggoda Presdir Ahn untuk menguasai hartanya. Tidak sampai situ, setelah ia berhasil memegang peranan dalam perusahaan Presdir Ahn, ia juga menggoda anak laki-laki Presdir Ahn yang sudah memiliki istri. 5. On Yoo Ri ‘VIP’ (Pyo Ye Jin)

Wajah Pyo Ye Jin yang polos ini membuat perannya sebagai On Yoo Ri menjadi semakin menyebalkan. Pasalnya, wajahnya yang polos ini tidak sebanding dengan sikapnya yang menggoda suami dari atasannya sendiri. Tidak sampai di situ, ia juga menyuruh suami atasannya untuk bercerai lantaran cemburu. 6. Yeo Da Kyung ‘The World of The Married’ (Han So Hee)

Digambarkan sebagai karakter wanita muda yang kaya dan licik, Da Kyung juga sempat menjadi pelakor yang paling banyak dibenci oleh penontonnya. Wajahnya yang cantik nan imut ini ternyata tidak menjamin bahwa sifatnya baik. Ia sadar betul posisinya adalah seorang pelakor dengan mengencani Lee Tae Oh (diperankan oleh Park Hae Joon) yang sudah beristri. Namun, ia tetap bersikeras merebut Tae Oh dari istrinya dengan segala cara.