Ketenaran aktor ganteng Arya Saloka berkat perannya sebagai Aldebaran Al Fahri di sinetron hits Ikatan Cinta, tak perlu diragukan lagi. Terutama di kalangan kaum hawa.

Apapun yang menyangkut soal sosok Arya Saloka saat ini, pasti menarik perhatian para netizen dan penggemarnya. Meskipun hanya hal sesimpel, perlengkapan pribadi yang dipakai oleh ‘suami’ Amanda Manopo tersebut.

Contohnya produk deodoran yang diketahui dipakai oleh Arya satu ini. Mengutip akun Instagram ‘fashion_aryasaloka’, tertulis Arya ternyata mengenakan produk deodoran yang harganya sangat merakyat, Deodorant Spray Gold keluaran AXL Alexander, yang dibanderol seharga hanya Rp60.000 per satu piece.

Dilihat dari laman situs resminya, deodoran jenis spray (semprot) tersebut hadir dengan campuran wangi aroma fruity (buah-buahan), floral, dan oriental yang membuat kesan sensual dan seksi saat disemprot ke area tubuh.

Melihat unggahan deodorant yang dipakai Arya berharga terjangkau, terlihat di kolom komentar para netizen tak sabar juga ingin segera membeli barang tersebut untuk suami di rumah, agar aroma tubuh bisa mirip seperti seorang Arya Saloka.

“Ok, on the way beli buat pak suami. Biar kalau mau peluk, baunya berasa peluk mas Al,” kata Nitad*****2

“Awww, mau beli ah buat suami biar wanginya kayak mas Al,” timpal netizen pemilik akun Omahsr12.s***en

“Kudu beli ini sebelum harga naik,” ujar _Dilan**rind* tak sabar.

“Beli di mana woy, mumpung murah,” tanya Berthal***nya penasaran.

“Please, sampai deodorant mas Arya pun gue beli. Astaga segitu menggilainya aku sama kamu mas Arya Saloka,” komentar dari netizen dengan akun bernama ****dwi*102

“Auto laku keras nih diborong ibu-ibu,” seloroh Yuli**cho

(DRM)