Setelah menyelesaikan masa karantina mandiri selama dua pekan, setibanya di Kota Wuhan, China. Kini tim investigasi dari World Health Organization (WHO)sudah memulai pergerakannya guna menyelidiki soal Covid-19.

Pergerakan tim WHO yang terdiri dari para ahli untuk menyelediki asal-usul Covid-19 ini, dimulai dengan mengunjungi Pasar Huanan. Mengutip NBC News, Senin (1/2/2021) tim ahli WHO pada Minggu 31 Januari 2021 siang telah mendatangi Pasar Huanan, pasar pusat grosir makanan laut di Kota Wuhan, China, tempat awalnya virus korona tersebut terdeteksi.

Begitu tiba di pasar, tim WHO tidak memberikan respon apapun terhadap para awak media yang sudah menunggu kedatangan mereka di pintu gerbang masuk pasar. Begitu tim WHO memasuki area pasar, barikade perlindungan pun langsung diturunkan.

Sebelum ditutup pada awal Januari 2021, pasar ini diketahui ramai dihuni oleh ratusan kios yag dibagi ke beberapa bagian. Mulai dari bagian daging, makanan laut, dan sayur-sayuran.

Beberapa tokoh diplomat China dan media pemerintah setempat menyebutkan, mereka menyakini sebetulnya pasar ini bukanlah lokasi asal virus.

Sementara, para ahli mengatakan pasar Huanan tetap memainkan peran penting dalam perihal pelacakan asal-usul virus corona tersebut, mengingat kasus pertama teridentifikasi di tempat ini.

Selain pasar, tim WHO juga akan mengunjungi rumah-rumah sakit dan laboratorium di Wuhan. Sejauh ini, jadwal resmi agenda perjalanan tim WHO selama di Wuhan sendiri belum diumumkan. Tapi WHO mengatakan, timnya berencana mendatangi Pasar Huanan dan Institut Virologi Wuhan.

