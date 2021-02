Aldebaran (Arya Saloka) sangat merasa sedih dengan keputusan Andin (Amanda Manopo) yang menggugat cerai di sinetron populer Ikatan Cinta. Di satu sisi Al tidak ingin berpisah dengan Andin namun di sisi lain Al tidak ingin melihat Andin semakin sakit jika terus bertemu dengannya. Al benar-benar merasakan kepedihan yang mendalam.

Pernikahan Al dan Andin yang berada diambang perceraian membuat penontonnya khawatir mereka berpisah. Apalagi buat kaum emak-emak yang sampai banjir air mata mengikuti kisah Andin dan Al yang menengangkan.

Saat para penggemarnya khawatir dan takut mereka bercerai. Amanda Manapo dan Arya Saloka beserta kru Ikatan Cinta malah asyik TikTok-an. Hal ini terlihat dari video yang diunggah akun Instagram @alandinteam.

Bertuliskan, โ€œSefruit hiburan buat kalian yang mikirin perceraian mereka. Mereka yang cerai aja asyik tiktokan๐Ÿคฃ This video taken from tiktok @attoroesnantto,โ€ dalam unggahannya.

Dalam video terlihat Al (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) bersebelahan sedang asyik joget. Video ini untuk menghibur penggemar Ikatan Cinta agar tidak terlalu tegang akan gugatan perceraian Andin kepada Al.

Tentu saja video joget Al dan Andin ini mengundang berbagai komentar dari netizen yang melihatnya.

โ€œAyo goyang dulu mas al dan mbak andin biar kita semangat nyatuin rumah tangga di mediasi nanti๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜˜๐Ÿ’–โ€, ucap @alizcaxxx.

โ€œKita yang di rumah nangis2 mikirin RT (rumah tangga) Aladin ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ,โ€ kata @wienxxx.

โ€œAkhirnyaaa mas al andinnn๐Ÿ˜,โ€ kata @_risanjaxxxx.

โ€œ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ Muantul goyang nya ALADIN ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘,โ€ komentar @lenixxxx.

โ€œBenar-benar ya mereka, kita lagi stress mikirin perceraianny mereka malah joget berdua๐Ÿ˜‚ tapi gak apa-apa deh kan gini ngembaliin mood gw ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ sering-sering ya pasutri ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ sultan mah bebas,โ€ kata @syhfiraxxx.

โ€œMo cerai se-santai itu ๐Ÿ˜‚,โ€ @irawidixxx.

