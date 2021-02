Kisah pelakor Manado yang mirip drakor 'The World of The Married' viral di media sosial, belum ada kabar terkini yang menjelaskan bagaimana nasib rumah tangga Michaela Elsiana Paruntu dan James Arthur Kojongian.

Bagimana kehidupan sang pelakor yang masih berusia 18 tahun, Angel Sepang, pun tak ditarik ke ranah publik lagi. Seperti ditelan bumi, kisah nyata yang sempat menggegerkan publik itu bisa dikatakan lenyap begitu saja.

Dari apa yang dialami Michaela sebagai istri sah, mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, ketika mengetahui suami selingkuh, apa hal terbaik yang harus dilakukan, bertahan atau berpisah?

Ya, saat pasangan Anda terbukti selingkuh, Anda dihadapkan pada pilihan, bertahan meski hati sakit atau bercerai. Bukan hal mudah untuk menentukan dua keputusan tersebut.

Psikolog Klinis Meity Arianty menjelaskan, keputusan apa yang akan diambil tentu tergantung setiap individu yang merasakannya. Sebab, setiap orang pasti punya alasan apakah mau bertahan dengan pertimbangan tertentu atau cerai.

"Apapun pilihannya, alangkah baik jika Anda menentukannya karena keinginan Anda dan bukan karena hal di luar diri Anda, misal karena anak, karena orangtua atau karena hal lain," saran Mei pada Okezone, Senin (1/2/2021).

Ia melanjutkan, lakukan apa yang diinginkan hati Anda, karena menjalani hari-hari kedepannya dengan sakit hati atau rasa bersalah tidak akan mudah.

Oleh karena itu, pasangan tersebut harus sadar apa yang benar-benar diinginkan, dari dasar hati yang paling dalam.

"Jika Anda bisa memaafkan dan melanjutkan hidup bersama pasangan Anda yang terbukti selingkuh, maka lakukan karena Anda masih dapat mempercayai dan mencintainya," tambah Mei.

