Setelah putus dengan Richard Kyle, penampilan Jessica Iskandar alias Jedar semakin terlihat cantik dan seksi. Jessica bahkan tidak pernah ragu mengunggah foto-foto seksi di akun instagram pribadinya.

Nah, baru-baru ini, Jessica Iskandar kembali membuat netizen berdecak kagum. Ibu El Barack itu memamerkan body goal melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @inijedar.

Dalam unggahan tersebut, Jessica Iskandar memang tampil super cantik mengenakan satu set sport wear berwarna ungu berupa bra dan jogger pants. Penampilannya semakin terlihat sporty dengan kombinasi sneakers putih.

Sementara untuk tatanan rambutnya, Jessica sengaja menggerai panjang rambutnya sehingga sukses menciptakan kesan seksi dan sensual.

Namun ada pemandangan menarik yang berhasil membuat banyak netizen gagal fokus. Di foto itu, perut Jessica terlihat langsing dan berotot. Kulit tubuhnya pun tampak kencang.

Bahkan hingga berita ini dituliskan, foto Jessica telah disukai lebih dari 7.400 kali dan dibanjiri ratusan komentar.

"Body goal gue macam gini," tulis akun tiandinioct.

"Sixpack 😍," tulis akun wahyoetrih.

"You are very beautiful," tulis akun amandotorres357.

"Wow beautiful," tulis akun khalskimo.

(DRM)