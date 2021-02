Pemerintah terus berupaya keras mendatangkan vaksin Covid-19 untuk disuntikkan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Melalui unggahan Instagram Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), @lawancovid10_id, Selasa (2/2/2021), Indonesia akan mendapatkan kiriman jutaan dosis vaksin AstraZeneca.

Pengadaan vaksin ini dilakukan melalui skema kerjasama multilateral GAVI COVAX Facility dari World Health Organization (WHO) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). Pada 29 Januari 2021, GAVI menyampaikan konfirmasi indikasi alokasi tahap awal sebesar 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Vaksin buatan AstraZeneca ini nantinya akan dikirim melalui 2 tahap, yakni di Kuartal I sebanyak 25-35 persen dan Kuartal II sebanyak 65-75 persen. Sama seperti vaksin Sinovac sebelumnya, vaksin AstraZeneca harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan POM sebelum dapat digunakan di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam mendatangkan vaksin buatan AstraZeneca ini merupakan hasil diplomasi pemerintah.

Melalui Covax, Indonesia mendapatkan akses vaksin gratis dan dalam waktu yang cepat, ini dapat melengkapi jenis vaksin yang sudah ada saat ini.

“Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang dapat digunakan pada usia 60 tahun ke atas yang kita ketahui di mana kelompok ini memiliki angka kematian tertinggi,” terang dr. Siti.

