RAMBUT keriting mungkin membuat beberapa orang tidak nyaman. Tapi, sebenarnya memiliki rambut keriting atau ikal bisa sangat keren jika kita tahu cara menatanya loh.

Tapi, yang harus diperhatikan adalah penggunaan alat pelurus rambut agar rambut keriting tidak terlihat kusam dan tidak teratur saat tidak dicatok. Dengan perawatan, pemilihan salon dan tentunya gaya rambut yang tepat, rambut keriting dapat tampil cantik dan hype seperti referensi gaya berikut seperti dilansir dari Highend.

Side Swept

Ingin bergaya beda dan lebih rock ‘n roll? Coba tiru gaya side swept yang banyak dipakai seleb Hollywood seperti Zoe Kravitz berikut. Cukup sisir rambut ke satu sisi dan atur dengan jari agar terlihat natural. Hindari pemakaian hair pin atau hair tie untuk membuat rambut terlihat ber-volume.

Bang, Bang, Bang!

Siapa bilang rambut keriting menghalangi Anda untuk berponi? Dengan penataan dan tekstur yang yang tepat, poni curly hair Anda dapat terlihat chic dan cool! Atur poni agar menutupi setengah permukaan dahi untuk menghindari kesan ‘penuh’ di wajah. Berikan sentuhan highlight agar rambut terkesan ringan.

Getting Blue

Gaya rambut satu ini cocok untuk Anda yang menyukai tampilan bold dan mengikuti tren. Warna biru seperti teal blue atau electric blue cocok untuk semua jenis kulit dan semakin menonjolkan tekstur indah rambut keriting Anda. Meski terlihat hype, jangan lupakan rutinitas pemakaian vitamin khusus colored hair untuk menjaga warna dan kilau rambut.

Got ‘Dem Buns, Hun?

Masih ingat gaya rambut yang booming di pertengahan tahun 90’an ini? Rambut kuncir dua dengan gaya bun ini sempat dipopulerkan Spice Girls di era tersebut. Kuncir separuh rambut untuk kesan klasik dan seluruh rambut untuk kesan fun. Jangan lupa sisakan rambut di bagian depan untuk membingkai wajah yang dapat menghindari kesan kaku.

Go Blonde or Go Home

Masih ingat gaya rambut penyanyi Leona Lewis yang tampil cantik dengan rambut keriting strawberry blondenya? Rambut keriting berwarna pirang kembali merajai tren tahun ini! Kunci apik gaya rambut ini? Pilih tone warna rambut sesuai dengan warna kulit dan tekstur rambut.

Pixie Baby

Beruntunglah para pemilik rambut keriting natural apabila ingin mencoba gaya rambut satu ini. Berbeda dengan rambut lurus yang memberi kesan boyish dan lepek, rambut keriting akan memberi tampilan feminin dan ber-volume lewat gaya rambut pixie. Sisir dengan jari agar rambut pixie Anda terlihat lebih mengembang dan bertekstur.

Going Up

Malas menyisir atau menata rambut? Gaya rambut ini sangat pas untuk Anda. Dengan gaya updo, rambut keriting terlihat lebih rapi dan stylish di saat bersamaan. Jangan menarik rambut terlalu ketat untuk membuat tampilan terlihat lebih kasual dan tidak merusak tekstur dan bentuk helaian rambut.

