Chef Renatta Moeloek akhirnya memenuhi undangan Deddy Corbuzier untuk tampil di kanal YouTubenya. Dalam video bertajuk "RENATTA MOELOEK - KITA NIH NGAPAIN !!" keduanya sempat membicarakan fenomena fake sosialita yang tengah marak di media sosial.

Cerita bermula dari pengakuan Chef Renatta Moeloek yang belum lama ini membaca sebuah artikel membahas soal fenomena fake sosialita. Renata Moeloek mengatakan, pada artikel tersebut disebutkan bahwa banyak orang rela mengantri hanya untuk berfoto seolah mereka sedang berfoto di kursi jet pribadi.

"Gue baru baca soal orang-orang yang rela ngantri dan membayar sejumlah uang, untuk foto seolah-olah mereka berada di pesawat jet pribadi sembari memamerkan barang brandednya," ujar Renatta Moeloek.

Menariknya, lanjur Renatta, untuk berfoto di tempat itu, setiap orang akan dipungut biaya sekira Rp2.5 juta. Hal inilah yang kemudian membuat Renatta bertanya-tanya, mengapa banyak orang rela merogoh kocek hanya demi konten di media sosial.

"Itu yang bikin gue bingung, kenapa orang sepengen itu untuk terlihat kaya. Kalau pun orang-orang kaya raya, mereka justru tidak ingin diketahui banyak orang. Menurut gue, ketika lo kaya dan tidak ada orang yang tahu, justru itu orang yang paling bahagia," kata Chef Renatta.

Menjawab rasa penasaran Renatta, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa fenomena itu kini dengan istilah fake sosialita.

"Itu namanya fake sosialita. Aslinya mereka enggak kaya-kaya banget. Gue rasa orang yang buka jasa penyewaan jet pribadi itu pinter, karena bisa melihat peluang," kata Deddy.

Tak berhenti di situ saja, Renatta mengatakan di Indonesia sendiri sebetulnya sudah banyak penyedia jasa rental tas branded untuk foto-foto. Namun ia mengaku sama sekali tidak tertarik karena beberapa alasan.

"Gue personally, gue enggak suka banget pakai barang yang mahal dan gue pake di badan gue. Karena gue merasa insecure. Misalnya ada cincin berlian seharga Rp300jt terus dipakai di jari. Kemudian lo bawa jalan kemana-kemana. Bayangkan kalau berliannya kesenggol dan jatuh," ujar Renatta.

"Gue rasa orang-orang melalukan itu hanya untuk kebanggaan dan validasi. I really don’t know. Tapi, if you something in value you better keep it. Sejujurnya, lo hanya perlu punya teman yang baik dan menghargai lo apa adanya," tandasnya.