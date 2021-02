Tante Ernie tengah merayakan hari ulang tahunnya ke-45 tahun. Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut mengumumkan lewat unggahan di akun instagram pribadinya @himynameisernie.

"Today I am 45 ☺️🎊🎁πŸ₯‚πŸ·.

Bersyukur banget masih diberi umur panjang sampai hari ini..

Aku mau mengucapkan terimakasih banyak untuk semua ucapan dan doa2nya dari keluarga, sahabat2ku yang juga mengirimkan kado dan kiriman makanan ke rumah, aku terharu banget semoga Allah yg membalas semua kebaikan kalian yaa πŸ™πŸ™, dan juga teman2ku yg mengirimkan pesan lewat DM yang tidak bisa aku balas satu persatu πŸ™πŸ™πŸ™

Terima kasih banyak yaaaa, it means a lot to me!! Sayaaaang banget sama kalian semua πŸ™πŸ™πŸ€—πŸ€—πŸ˜˜πŸ˜˜β€οΈβ€οΈ," tulis Tante Ernie.

Dalam unggahan tersebut, wanita yang terkenal berkat pesona kecantikannya itu, tampil stunning mengenakan gaun malam full payet dengan aksen transparan. Busana itu mengekspos tubuh Tante Ernie yang masih terlihat kencang dan awet muda.

Baca Juga : Potret Menggoda Tante Ernie Bersantai, Netizen: Jadi Mau Nyuntik Vaksin ke Tante

Baca Juga : Intip Video 13 Detik Tante Ernie, Menggoda Pakai Kimono Biru

Nah, untuk riasan, Tante Ernie tampak memoles wajahnya dengan makeup bernuansa glaze skin. Sementara tatanan rambutnya dicepol modern dengan tambahan aksesori berupa headpiece berbuansa gold.

Kombinasi busana tersebut sekilas membuat tampilan Tante Ernie seperti bidadari dari kayangan! Ia lalu berpose ala fierce melemparkan senyum manis lalu meletakkan tanggannya di atas pinggang. Seksi tapi tetap terlihat elegan.

Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian netizen Indonesia. Bahkan hingga berita ini dituliskan, foto Tante Ernie telah disukai lebih dari 29 ribu kali dan dibanjiri ratusan komentar.

"Masih muda mak!!," tulis akun gloria.p.76.

"Happy Birthday Cantiik. All the best," tulis akun vita_vansky.

"Happy birthday tante kesayanganku semoga sehat bahagia dan selalu penuh berkah," tulis akun nonibogananta.

"KEEP HEALTHY AND SEXY MOM," tulis akun angeliavalerie.

"Mamiiii happybirthdaaaayy. Sehat-sehat ya mami! Ga keliatan 45! Wish you all the best mamikuuu!!," tulis akun fathiba.