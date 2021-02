MUSIM hujan datang, waktunya menghangatkan tubuh dengan kudapan berkuah yang nikmat. Sup jagung lezat bisa jadi salah satu makanan favorit yang dikonsumsi selama musim hujan.

Makanan ini cocok sebagai teman menonton film, membaca buku, atau memulihkan tubuh setelah lelah bekerja seharian. Membuat kudapan sup jagung lezat ternyata cukup mudah. Bahan-bahan yang diperlukan juga cukup banyak tersedia.

Dikutip dari The Spruce Eats, Rabu (3/2/2021), berikut berikut ini resep lengkap dan cara membuat sup jagung lezat. Paling pas dinikmati saat musim hujan.

Bahan-Bahan:

- 2 sendok makan mentega

- 1 sendok makan minyak zaitun extravirgin

- 1 bawang bombai dicincang halus

- 2 siung bawang putih dicincang

- 3 1/2 cangkir biji jagung manis, boleh segar atau beku

- 1 cangkir kentang panggang dikupas dan dicincang kasar

- 2 lembar daun salam segar

- 5 cangkir kaldu ayam

- Garam secukupnya

Bahan Garnish:

- 1/2 sampai 1 sendok teh serpihan cabai, opsional dan jumlahnya tergantung selera

- Lada hitam yang baru digiling secukupnya

Cara Membuat:

1. Cairkan mentega dan minyak zaitun di dalam panci besar. Tambahkan bawang bombai cincang. Masak dengan api kecil selama 5 menit sampai bawang bombai mulai lunak. Tambahkan bawang putih cincang dan masak selama 5 menit lagi. Aduk sampai rata.

2. Tambahkan biji jagung manis ke dalam wajan dan aduk, lalu tambahkan kentang panggang cincang dan aduk lagi. Masak selama 2 menit, lalu tambahkan daun salam dan kaldu. Didihkan perlahan dan masak tanpa ditutup selama 20 menit sampai kentang lunak.

3. Angkat sup, biarkan dingin selama 2 menit, kemudian haluskan sup dengan blender sampai halus dan lembut. Didihkan sup lagi, cicipi, dan tambahkan garam sesuai kebutuhan.

4. Sendokkan sup ke dalam mangkuk hangat dan hiasi dengan serpihan cabai atau lada hitam, sesuai selera. Sajikan selagi panas dengan roti kering dan mentega.

Selamat mencoba.

