KANKER memang menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan tingkat sosial.

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kanker bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Namun, ada beberapa fakta menarik lainnya yang wajib kamu ketahui tentang penyakit ganas ini. Berikut Okezone rangkumkan dari berbagai sumber.

1. Data Globocan menyebutkan di tahun 2018, terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia didiagnosis kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan, meninggal karena kanker.

2. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia (136.2/100.000 penduduk) berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23.

3. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk pria adalah kanker paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk, yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk.

4. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk.

5. Jumlah kasus kanker kulit karena terpapar sinar matahari diklaim lebih banyak, dibandingkan kasus kanker paru-paru akibat kebiasaan merokok.

6. Pilot dan pramugari berisiko 2 kali lipat terkena kanker kulit melanomia karena exposure sinar ultraviolet yang lebih tinggi

7. Setidaknya 30-50% risiko kanker bisa dicegah. Salah satunya dengan menghindari penggunaan tembakau seperti rokok. Menurut data yang dikeluarkan WHO, 22% kasus kanker yang berujung kematian berasal dari para perokok aktif.

8. Kanker menjadi beban perekonomian dunia. Pada 2010 lalu, total biaya yang dikeluarkan pemerintah dunia untuk mengobati penyakit tersebut mencapai Rp16.3 triliun.

9. Hingga saat ini para ahli medis telah menemukan lebih dari 200 tipe dan subtipe kanker.

10. 3 ikon pada produk rokok Marlboro atau dikenal dengan sebutan ‘Marlboro Man’ meninggal karena kanker paru-paru. Mereka adalah Wayne Mclaren, David Mclean dan Dick Hammer.

11. Menurut penelitian, perempuan dengan postur tubuh tinggi lebih berisiko terkena kanker. 12. Marijuana diklaim memiliki segudang manfaat kesehatan. Salah satunya membekukan sel-sel kanker dan mencegahnya menyebar luas. 13. Ingin menurunkan risiko kanker payudara? Rutinlah melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, karena dipercaya dapat menurunkan risiko kanker payudara sebesar 25%. 14. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa meminum segelas anggur merah atau wine setiap hari dapat mencegah kanker. 15. Sekira 450 laki-laki di Amerika Serikat dilaporkan meninggal dunia karena kanker payudara. Meski terdengar sedikit aneh, namun hal tersebut berlangsung setiap tahun.