Chef Renatta Moeloek mengaku bahwa dirinya sempat mengalami kenaikkan berat badan drastis saat masih duduk di bangku SMA. Hal tersebut ia sampaikan secara blak-blakan ketika menjadi bintang tamu dalam acara podcast Deddy Corbuzier.

Dalam video bertajuk "RENATTA MOELOEK, LIAT HPNYA WOW" itu, Renatta mengatakan bahwa sejak kecil dirinya memang mudah kurus, tetapi juga mudah mengalami gemuk. Puncaknya ketika ia sudah mulai beranjak dewasa.

"Gue itu sempat gemuk. Tapi juga gampang kurus. Waktu kecil dulu kurus banget karena susah makan. Lalu operasi amandel, gue gembrot tiba-tiba. Kalau tidak salah SD kelas 5-6. SMP gue kurusan lagi mungkin karena tubuh gue udah tinggian," kata Chef Renatta.

Namun ketika memasuki bangku SMA, Renatta kembali mengalami kenakkan berat badan drastis hingga 74 kg. Ia mengatakan ada sejumlah alasan yang mungkin memicu hal tersebut.

Selain pubertas, kemungkinan besar karena faktor stress yang dialaminya. "Waktu SMA sempat 74 kg dari 50 kg dan itu naiknya kurang dari satu tahun. Mungkin karena stress, gue gak ada temen yang beneran nyambung banget. Sesusah itu dapatin temen yang gue benar-benar nyambung banget," ungkap Renatta Moeloek.

"Ada sih teman tapi kayak ada gap gitu. But it was okay, karena karena temen-temen gue lebih banyak di luar sekolah. Faktor lainnya mungkin karena makanan atau jajanan di sekolah itu enak semua. Mie ayam, soto, batagor, semuanya terbaik," imbuhnya seraya tertawa terbahak-bahak.

Sejak saat itu, Renatta pun akhirnya memutuskan untuk menjalani diet dan gaya hidup sehat. Ia mulai mencari informasi tentang clean eating dan rutin berolahraga.

"Pas gue nimbang berat badan ternyata udah 74 kg. Baru gue sadar, kayak this is not right, ada yang salah, gue harus melakukan sesuatu. Gue mulai eating clean. Very clean. Garam dikit, not even carbs. Jadi makannya hanya oatmeal dan kayak nasi merah. Thankfully gue tau cara masak. Dan gue bisa bikin masakan sehat yang enak," tandasnya.

(hel)