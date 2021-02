SELAMA masa Pandemi mungkin tanpa sadar rambut Anda sudah menjadi panjang dan terkesan berantakan akibat sudah tidak pernah pergi ke salon. Nah, jika terpikir untuk mengubah gaya rambut jangan khawatir, kamu bisa menata rambutmu tanpa harus pergi ke salon dengan mudah dan lebih fresh.

Melansir dari media Soompi, berikut Okezone rangkum gaya rambut hits ala Idol K-pop, bisa menjadi inspirasi kamu ketika ingin menata rambut.

Karet Rainbow (Warna-warni)

Jika kamu menyukai tampilan yang out of the box dan playful, kamu bisa mencoba gaya rambut kuncir ala solois Korea Selatan Hyuna. Ia menguncir dua rambutnya dengan aksesoris karet kecil yang berwarna-warni dan cerah seperti di atas.

Kamu juga dapat menyesuaikan bajumu dengan nuansa pelangi atau cerah. Tampilanmu akan terlihat ceria sekaligus imut. Karet warna-warni pun juga murah dan mudah untuk didapatkan.

Cepol Tinggi dan Pita Besar

Jika kamu sering mencepol rambutmu, kamu bisa menambahkan aksesoris pita besar seperti yang Jisoo BLACKPINK lakukan di atas. Tampilan ini bisa membuat lookmu terlihat cerah dan membuat rambutmu tidak nampak seperti belum keramas betulan.

Kuncir Gelembung Gaya rambut yang dipakai Yeji ITZY mungkin membutuhkan sedikit keterampilan. Namun tenang saja, selama di rumah kamu dapat banyak waktu untuk berlatih. Pertama-tama, tarik rambutmu ke belakang dan belah menjadi dua bagian lalu kuncir rambutmu dengan karet. Setelah dikuncir, ambil helaian tipis rambutmu untuk melilitkannya ke karet, agar karet tidak terlihat. Setelah itu pasang 3 karet lainnya di bawah rambutmu dan sedikit kendurkan bagian tengahnya untuk mendapatkan hasil yang menggelembung. Jangan terlalu kencang mengikatnya, agar mendapat kesan yang ‘jatuh’. Cantik dengan Warna Platinum Gaya rambut Wendy Red Velvet di atas, sempat membuat jagat K-pop heboh. Setelah penampilan Wendy ini, banyak permintaan pelanggan salon untuk dibuatkan style warna rambut seperti ini. Walau cenderung memberikan warna secara asimetris atau tidak beraturan, sebaiknya kamu melakukan konsultasi secara virtual dengan hairstylist agar mendapatkan hasil yang pop up. Pastikan kamu mem-bleaching rambutmu secara bertahap dan lakukan pewarnaan dengan bertahap juga agar mendapatkan warna rambut platinum yang sempurna.