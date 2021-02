VITAMIN C menjadi salah satu asupan penting bagi semua orang di masa pandemi covid-19 ini. Sebab, vitamin C juga berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Meski demikian, cara terbaik mendapatkan nutrisi vitamin C adalah dari makanan sehari-hari.

Tetapi sudahkah Anda tahu bahwa sumber vitamin C terdapat dalam banyak makanan, bukan hanya dari buah jeruk?

Jika belum mengetahuinya, berikut Okezone paparkan makanan yang memiliki kandungan vitamin C lebih banyak daripada jeruk, seperti dikutip dari Times of India.

1. Pepaya

Studi menunjukkan bahwa makan pepaya dapat melancarkan pencernaan, mencerahkan kulit, membersihkan sinus, dan memperkuat tulang. Satu mangkuk potongan-potongan pepaya memiliki 88,3 mg vitamin C.

2. Stroberi

Satu mangkuk stroberi mengandung sekira 87,4 mg vitamin C. Ini juga mengandung folat dan senyawa lain yang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Stroberi juga bisa membuat kulit bersih bersinar.

3. Kembang kol

Kembang kol mengandung 127,7 mg vitamin C serta 5 gram serat dan 5 gram protein. Anda bisa memanggang atau mengukusnya.

4. Nanas

Nanas mengandung bromelain yang dapat membantu memecah makanan dan mengurangi kembung. Bromelain bertindak sebagai agen anti-inflamasi alami yang membantu Anda pulih lebih cepat setelah olahraga berat. Satu porsi nanas mengandung 78,9 mg vitamin C.

5. Brokoli Brokoli memiliki khasiat pencegah kanker. Ini memiliki 132 mg vitamin C dan serat. 6. Mangga Satu mangga berukuran sedang mengandung sekitar 122,3 mg vitamin C. Baca juga: Rajin Konsumsi Vitamin C Sembuhkan Pilek 8% Lebih Cepat Lho 7. Paprika merah Paprika merah rendah kalori dan kaya akan berbagai nutrisi. Ini membantu meningkatkan mood. Sebanyak 100 gram paprika merah mengandung sekira 127,7 mg vitamin C. 8. Kubis brussel Brussel merupakan kubis kecil yang penuh dengan khasiat antikanker. Ini kaya fitonutrien dan serat. Satu porsi brussel mengandung sekira 74,8 mg vitamin C. Jika tidak menyukai rasa pahitnya, bisa memanggangnya sedikit untuk mengeluarkan rasa manis di dalamnya.