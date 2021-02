Seperti halnya fashion dunia, inovasi di tren kecantikan juga berjalan cepat dan berkembang begitu dinamis.

Setiap tahun, cukup banyak dan beragam tren yang bergulir di dunia kecantikan. Lalu, untuk 2021 ini, kira-kira apa ya yang akan jadi tren kecantikan?

Mewarta Forbes, berikut ulasan singkat 7 prediksi tren kecantikan paling hits di 2021 dari para ahli di dunia kecantikan.

1. Less is more





Monika Blunder, makeup artist selebriti dan pendiri Monika Blunder Beauty memprediksikan di tahun ini semakin banyak wanita yang menyadari bahwa hidup di masa pandemi, memang tidak membutuhkan banyak makeup. Maka, kaum wanita akan menyederhanakan tampilan makeupnya, dan belajar kalau less is more dan bergaya natural, makeup yang sempurna tidak selalu harus full satu wajah.

2. Fokus ke area mata dan alis

Tahun 2021 menurut Sheena Yaitanes, pendiri Kosas Cosmetics sebagai tahun ketika wanita akan lebih fokus pada tampilan bagian atas wajah (yang terlihat saat mengenakan masker) yakni mata, alis, dan area bawah mata. Alis yang rapi dan tebal, bulu mata lentik dan produk multifungsi, contohnya tak hanya bisa sebagai riasan tapi juga memberikan manfaat skincare, diprediksikan Sheena akan ngetren di tahun ini.

3. Lebih cermat melihat kandungan produk





Tahun 2020 memberi hikmah pada kita semua, bahwa kesehatan adalah hal. Dari sini, Dr. Barbara Sturm, dokter estetika dan pendiri Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics, memprediksi para konsumen akan lebih cermat melihat kandungan produk skincare dan kosmetik yang dipakai akan lebih meningkat. Kini, banyak orang akan lebih cermat melihat kandungan suatu produk skincare maupun makeup. Orang akan lebih fokus melihat manfaat suatu zat di dalam skincare atau makeup bagi kulit dan sebagainya.

4. Perawatan kulit kepala

Pandemi Covid-19 memicu terjadinya stres pada banyak orang, yang pada akhirnya jadi salah satu penyebab kerontokan rambut. Dr. Michelle Henry, selaku dermatologis meyakini perawatan kulit kepala akan jadi tren di 2021 ini. “Saya pikir kita sekarang semua paham bahwa kulit kepala kita secara harfiah adalah perpanjangan dari kulit wajah kita dan layak mendapat perhatian yang sama seperti yang diberikan pada wajah kita. Saya pikir ini akan jadi tren yang sangat besar di tahun ini,” ujar Dr. Michelle.

5. Investasi di produk skincare dan gadget kecantikan

Prediksi lainnya datang dari Georgia Louise, celebrity facialist. Georgia memperkirakan orang-orang akan siap berinvestasi di produk-produk skincare, gadget dan alat-alat kecantikan teknologi tinggi. Mengingat, pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 pada akhirnya membuat orang-orang bisa melakukan perawatan kecantikan di rumah. “Di rumah saja membuat orang-orang bisa menggambar alis dengan baik, manikur dan pedikur sendiri, sampai potong rambut atau poni sendiri. Sehingga sekarang, konsumen punya kepercayaan diri,” kata Georgia. 6. Operasi kelopak mata Sebagai dokter ahli bedah plastik, Dr. Leslie Irvine, memperkirakan tahun ini tren operasi kelopak mata akan semakin hits, mengingat dengan kondisi wajib masker maka mata jadi organ tubuh yang paling jelas menonjol terlihat. Merujuk pada Zoom dysmorphia (rasa tidak nyaman melihat tampilan diri sendiri saat konferensi video) yang semakin nyata terjadi di kehidupan banyak orang. “Zoom dysmorphia adalah hal yang nyata, dan mau pakai platform apapun video conference akan tetap populer di 2021. Saya melihat 2021, prosedur bedah kecantikan yang membuat penampilan terlihat lebih baik di video akan jadi tren,” jelas Dr. Leslie. Prosedur kecantikan yang biasanya banyak diminta pasien, adalah prosedur tindakan yang bisa memperbaiki bayangan yang tidak menarik dan ketidakteraturan tekstur wajah dan leher yang muncul di video, double atau triple chin (dagu berlipat). 7. Ubah gaya potongan rambut Karena semua orang banyak stuck di rumah sejak tahun 2020, di tahun ini banyak orang yang ingin melakukan perubahan besar dalam hal penampilan. “Aku melihat tahun ini akan banyak orang yang memotong rambutnya, mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2021,” ujar Nikki Lee, celebrity hair stylist dan salah satu pendiri In Common Beauty. Untuk gaya potongan, Nikki melihat gaya model rambut blunt bobs, layer bertekstur dan Bardot bangs jadi pilihan banyak orang di 2021. Tak hanya itu, Nikki memperkirakan tahun ini semakin banyak orang yang berani mewarnai rambut dengan warna-warna lebih cerah.