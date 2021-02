Lisa BLACKPINK jadi salah satu member girl grup asal Korea Selatan yang mencuri perhatian. Tak hanya busana, tetapi juga gaya rambut dari Lisa BLACKPINK.

Biasanya Rapper cantik asal Thailand ini tampil dengan potongan rambut pendek dan lurus panjang. Namun, kemarin dalam unggahannya Lisa BLACKPINK tampak berbeda berkat rambut keritingnya.

Ia menguggah 2 buah foto dengan tampilan yang sama. Pada foto pertama, terlihat ia sedang bergaya dengan tangan menopang kepala. Riasan eyeliner yang tebal dan menonjol memberikan efek eye cat yang tajam pada mata Lisa

Pada unggahan berikutnya, ia tampak lebih dewasa, seksi, dan menawan. Member BLACKPINKdengan 46.1 juta pengikut di Instagram ini mengenakan dress dengan belahan di bagian dada bernuansa emas dan hitam, serta sepatu senada yang membuatnya terlihat mewah. Dengan aksesoris sarung tangan hitam dan kalung mutiara 4 lampis, Lisa berpose sambil menatap ke kamera.

Berkat potretnya yang cantik, Lisa dibanjiri banyak komentar pujian dari penggemarnya.

“These eyes hit me straight in my soul 😳❤️,” ucap @duukexxx memuji Lisa.

“YOU’RE THE HOTTEST, RIGHT?!!!🔥,” kata @lisanexxx.

“QUEEN LISA LOOK SO GORGEOUS😍😍,” puji @mak.dojah

Bahkan penggemar asal Indonesia turut absen memberikan pujian pada foto Lisa.

“kaget cantik bgt😳,”@maisyarucxxx.

“Cantik banget hey!,” puji @tetangga_blackbxxxx.

“Ahhh Lisaaa pokoknya sayang banyak-banyak💕💕💕💕💕💕💕,” @queen.lalixxxx.

(hel)