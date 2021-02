MEREKA yang terkena Covid-19 memang harus menjalani karantina mandiri. Beberapa melakukannya di rumah, tapi tidak jarang juga yang harus karantina di pusat karantina.

Memang, menjalani karantina mandiri di pusat karantina Covid-19 bisa sangat membosankan. Apalagi, kebanyakan dari orang di sana adalah orang baru yang belum dikenal.

Tapi, siapa sangka dua insan ini malah bertemu jodohnya di pusat karantina. Bahkan, mereka pun memutuskan untuk menikah, dan melangsungkan foto pre-wedding. Nah, karena dua sejoli ini bertemu di pusat karantina Covid-19, mereka memutuskan untuk foto menggunakan alat pelindung diri (APD).

Apa yang mereka lakukan pun kemudian viral di media sosial. Pasangan yang diketahui bernama Pija dan Azwa asal Malaysia tersebut mampu menarik perhatian karena konsep foto prewedding yang beda dari biasanya.

Diceritakan fotografer, Taufiq Noor, pasangan ini bertemu di pusat karantina Covid-19 di awal kasus kejadian di Malaysia. Dari cerita tersebut, tercetuslah konsep unik itu.

"Because of Covid-19, we are united" atau 'Karena Covid-19, kita bersatu' adalah nama dari konsep foto prewedding ini.

Sedikit cerita, menurut Taufiq, pemotretan berlangsung sekitar pukul 12-13.30 waktu Malaysia dan kala itu cuaca begitu panas. Tapi, pasangan itu tetap terlihat nyaman dan bahagia. Bahkan, mereka masih bisa memperlihatkan pose-pose yang romantis sekaligus menggemaskan untuk dilihat.

"Mereka sangat 'supporting' dan ketika APD itu dipakai, ternyata sangat gerah sampai tubuhnya mandi air keringat," kata Taufiq. Ia yang hanya mengenakan kaos saja keringetan, apalagi dua sejoli itu.

"Mereka benar-benar ingin menciptakan memori yang indah saat mengenakan APD tersebut," tambah Taufiq di keterangan Facebooknya. Unggahannya tersebut viral dengan respons netizen yang sangat positif.

"Mantap brother," kata Fareez Adrian.

"So sweet," tulis @Shi Dah.

"Terbaik," puji @Puan Noorayu Musa.

(mrt)