ARTIS muda sekaligus keponakan artis Mona Ratuliu, Kesha Ratuliu, diketahui baru saja menggelar proses siraman pada Jumat 5 Februari kemarin. Sebagai salah satu rangkaian acara, jelang hari pernikahannya bersama sang kekasih, Adhi Permana.

Dari hasil penelusuran MNC Portal di linimasa sosial media, lewat akun Instagram pribadinya, Kesha membagikan sedikit potret kebahagiaan saat dirinya menjalani prosesi siraman.

Potret Kesha yang berbalut untaian bunga melati khas calon pengantin saat siraman, ditambah dengan paras cantiknya yang natural tidak dipulas makeup tebal sukses menuai banyak pujian dari para netizen. Terlihat, para netizen kompak berkomentar bahwa Kesha terlihat begitu cantik dan bahagia.

“Masya Allah, cantik banget,” puji akun Sintausi***in**ati

“Muka bahagia sekali, by the way cakep banget giginya rapi dengan sempurna,” komentar dari netizen pemilik akun Feby**ara

“Cantik naturaaal,” seru Vindi*ep

“Cantik banget. Semoga lancar sampai hari H,” puji dan doa dari netizen dengan akun bernama Gisca_*

Sementara itu, dalam keterangan fotonya, aktris yang debut di dunia hiburan pada usia 2 tahun ini mengungkapkan bahwa sebetulnya prosesi acara siraman tersebut direncanakan cukup mendadak, dengan tujuan hanya untuk momen keseruan bersama keluarganya tercinta.

“Hari ini siraman, direncanainnya kemarin karena waktu pengajian kemarin enggak ada siraman. Ingin lucu lucuan bareng keluarga tercinta, ternyata meskipun enggak ada acara seperti pengajian kemarin, tetep haru tetep seru,” tulis Kesha.

